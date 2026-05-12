Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking mondiale, ha confermato il suo eccellente stato di forma agli Internazionali d’Italia di Roma, superando con autorità Alexei Popyrin nel terzo turno. L’incontro, disputato sul Campo Centrale del Foro Italico, ha visto l’altoatesino imporsi con un netto 6-2, 6-0 in poco più di un’ora, garantendosi così l’accesso agli ottavi di finale della competizione.

Il prossimo avversario di Sinner sarà il connazionale Andrea Pellegrino, protagonista di un percorso sorprendente. Il tennista pugliese è infatti approdato al tabellone principale dalle qualificazioni e ha già eliminato Frances Tiafoe, emergendo come una delle rivelazioni del torneo.

Il derby azzurro è in programma sul Campo Centrale, non prima delle ore 15. Sarà il primo confronto a livello ATP tra i due; l’unico precedente risale al 2019 in un Challenger a Santa Margherita di Pula, vinto da Sinner.

Sinner: la marcia verso il record e le dichiarazioni

Con questa vittoria, Sinner ha raggiunto trenta successi consecutivi nei tornei ATP Masters 1000, avvicinandosi al record di Novak Djokovic (trentuno). Nonostante l’impresa, il tennista italiano ha mantenuto la sua consueta umiltà: “Non mi cambia”, ha dichiarato, aggiungendo: “Io non gioco a tennis per i record, ma per divertirmi e migliorare me stesso”.

Nell’intervista post-partita, Sinner ha analizzato la sua prestazione e le condizioni di gioco: “Sono molto contento perché le condizioni erano difficili a causa del vento.

Sono partito bene anche perché Popyrin aveva messo poche prime in campo”. Ha poi sottolineato l’importanza di giocare in casa: “Per noi italiani è un grande onore giocare in casa e più italiani vanno avanti nel torneo e meglio è. Ottavi con Pellegrino? Sarà la prima volta sia per lui sia per me. E sicuramente avremo un italiano nei quarti”.

Il cammino di Pellegrino e il significato del derby

Andrea Pellegrino, ventinove anni, ha saputo cogliere al meglio le opportunità offerte dalle qualificazioni, superando avversari di rilievo per sfidare il numero uno del mondo. Questo derby azzurro non solo promette spettacolo, magarantisce anche la presenza di un tennista italiano nei quarti di finale, un segnale della crescita del movimento tennistico nazionale.

Gli Internazionali d’Italia si confermano un palcoscenico cruciale per i talenti nostrani, con Sinner che prosegue la sua giovane carriera e Pellegrino pronto a giocarsi le sue carte contro il favorito della vigilia.