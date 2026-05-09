Jannik Sinner ha confermato il suo straordinario momento di forma al Foro Italico, assicurandosi l'accesso al terzo turno del prestigioso Masters 1000 di Roma. Il tennista italiano ha superato l'austriaco Sebastian Ofner con un netto 6‑3, 6‑4 sul Campo Centrale, estendendo la sua attuale striscia vincente a 24 partite a livello Masters 1000.

Una prestazione dominante contro Ofner

Il numero uno del mondo, Sinner, ha offerto una prestazione impeccabile, non concedendo praticamente nulla al suo avversario, il ventinovenne Ofner, numero 82 del ranking mondiale.

L'azzurro ha dominato in modo assoluto al servizio, non affrontando mai un singolo break point e vincendo la quasi totalità dei punti dalla linea di battuta. La sua superiorità è stata evidente fin dall'inizio, con i break conquistati nel quarto gioco del primo set e nel primo gioco del secondo, che gli hanno permesso di gestire l'incontro con notevole tranquillità e senza affanni.

Ambizioni storiche e traguardi imminenti

Il ventiquattrenne Sinner nutre grandi ambizioni per il torneo romano. Punta a diventare il primo tennista italiano a sollevare il trofeo del singolare maschile a Roma dal lontano 1976, un obiettivo che lo proietterebbe ulteriormente nella storia del tennis nazionale. Parallelamente, l'italiano spera di completare la sua collezione personale dei nove titoli Masters 1000 entro la prossima domenica, un traguardo che testimonierebbe la sua eccezionale versatilità e dominio su diverse superfici.

I record di Sinner: tra Madrid e la storia del tennis

La recente vittoria a Madrid ha già iscritto il nome di Sinner negli annali, rendendolo il primo giocatore a conquistare cinque titoli Masters 1000 consecutivi. Con la sua 29ª vittoria consecutiva a questo livello, Sinner ha raggiunto un'altra pietra miliare, eguagliando il leggendario Roger Federer nella classifica delle strisce vincenti all-time in questa categoria di tornei. Attualmente, si trova a sole due vittorie dal record assoluto detenuto da Novak Djokovic, un obiettivo che sembra sempre più alla sua portata.

Inoltre, grazie al successo nella capitale spagnola, Sinner ha esteso la sua striscia vincente nei Masters 1000 a 28 partite.

Questo risultato lo ha posizionato come il quarto giocatore nella storia a raggiungere tale traguardo, affiancandosi a campioni del calibro di Novak Djokovic (che vanta strisce di 31 e 30 vittorie) e Roger Federer (con una striscia di 29 vittorie).

Il prossimo ostacolo verso le semifinali

Nel terzo turno, Jannik Sinner attende di conoscere il suo prossimo avversario, che sarà il vincitore tra Jakub Mensik — l'ultimo giocatore ad averlo sconfitto sul circuito professionistico — e Alexei Popyrin. Raggiungere le semifinali del torneo romano non solo lo avvicinerebbe al titolo, ma gli permetterebbe anche di superare Novak Djokovic nella speciale classifica delle vittorie consecutive nei Masters 1000, aggiungendo un ulteriore prestigioso record alla sua giovane ma già brillante carriera.