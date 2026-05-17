Al termine della finale degli Internazionali d’Italia a Roma, Casper Ruud ha espresso profonda ammirazione per Jannik Sinner, il numero uno del mondo. Il tennista norvegese ha definito l'azzurro “incredibile”, sottolineando come, quando Sinner è al massimo della forma, “non sono in molti, se non addirittura nessuno, a raggiungere questo livello”. Ruud ha inoltre riflettuto sul fatto di non aver mai affrontato i Big Three (Federer, Djokovic, Nadal) nel loro periodo d’oro, ma ha dichiarato di essere convinto che la sensazione di impotenza sarebbe stata la medesima anche contro di loro.

Ruud ha continuato a elogiare le straordinarie capacità di movimento e l’equilibrio di Sinner. “La cosa più impressionante è come si muove”, ha affermato, aggiungendo: “È forte anche nell’equilibrio e flessibile per raggiungere determinate posizioni. Ha un buon movimento delle anche e sa come scivolare su entrambi gli angoli”. Con un sorriso, il norvegese ha suggerito l’idea di una gara di sci, dato che entrambi praticano lo sport fin da bambini, pur non avendo mai visto Sinner sciare se non attraverso video.

Ripercorrendo la partita, Ruud ha raccontato l'inizio promettente: “La partita è iniziata alla grande. L’ho breakkato subito, cosa non molto tipica per Jannik di questi tempi”. Tuttavia, l'azzurro ha reagito prontamente, ottenendo un contro-break.

Il norvegese ha identificato la differenza cruciale nel secondo set, quando Sinner “ha alzato notevolmente il livello del suo servizio”. Ruud ha ammesso di non essere riuscito a incidere con le risposte, trovandosi “un po’ troppo corto” o “non abbastanza preciso”, condizioni che contro Jannik portano a essere “spazzati via dal campo”.

La finale di Roma e il trionfo di Sinner

La conferenza stampa di Casper Ruud si è tenuta a Roma il 17 maggio 2026, subito dopo la finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista norvegese ha così commentato la sua sconfitta contro Jannik Sinner, riconoscendo apertamente la netta superiorità tecnica e fisica del numero uno del mondo sul campo centrale del Foro Italico.

I successi di Sinner nel circuito ATP

La vittoria di Jannik Sinner a Roma rappresenta un momento storico nel tennis. L'azzurro è diventato il secondo giocatore, dopo Novak Djokovic, a conquistare tutti i nove tornei Masters 1000. Questo trionfo ha inoltre interrotto una siccità italiana nel singolare maschile agli Internazionali d’Italia che durava da cinquant’anni, dall’ultimo successo di Adriano Panatta nel 1976. Sinner ha dimostrato un dominio impressionante, aggiudicandosi sei titoli Masters 1000 consecutivi, una serie iniziata l’anno precedente a Parigi e proseguita quest’anno a Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e, appunto, Roma.

Al termine della finale, Sinner ha voluto ringraziare il suo team fisico, composto dal fisioterapista e dal preparatore.

Ha sottolineato l’importanza fondamentale del lavoro quotidiano per mantenere il corpo nelle migliori condizioni possibili, considerandolo altrettanto cruciale quanto l’allenamento tecnico svolto con i suoi coach.