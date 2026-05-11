Jannik Sinner prosegue la sua marcia trionfale agli Internazionali d'Italia, conquistando gli ottavi di finale con una prestazione impeccabile. Sul campo Centrale del Foro Italico, il numero uno del mondo ha dominato l’australiano Alexei Popyrin, imponendosi con un perentorio 6-2, 6-0 in appena un’ora di gioco. L’unico momento di apprensione per Sinner si è verificato prima dell’incontro, quando il sorvolo delle Frecce Tricolori ha suscitato un attimo di tensione. In campo, tuttavia, la sua superiorità è stata schiacciante, concedendo all'avversario solo due game.

Con questa netta vittoria, Sinner si prepara ora al derby azzurro contro Andrea Pellegrino, la rivelazione del torneo, capace di emergere dalle qualificazioni e raggiungere gli ottavi. Pellegrino, numero 155 del ranking mondiale, ha espresso grande emozione per l’imminente sfida: "È un'esperienza che mi rimarrà per tutta la vita", ha dichiarato, aggiungendo: "Quello che lui sta facendo ora è fuori dal normale; spero di andare in campo e divertirmi. Giocare davanti a 10.000 persone con il giocatore più forte del mondo sarà incredibile e spero di potermela godere".

Un confronto dal sapore speciale

Il confronto tra Sinner e Pellegrino si preannuncia come una sfida dal forte valore simbolico. I due si sono incontrati una sola volta in passato, sette anni fa, nel 2019 a Santa Margherita di Pula, dove Sinner, allora giovanissimo e appena vincitore del suo primo challenger, si impose con un eloquente 6-1, 6-1.

Da quel giorno, la carriera di Sinner ha avuto una crescita esponenziale: oggi vanta una striscia di trenta vittorie consecutive nei Masters 1000 e mira a eguagliare il record assoluto di Novak Djokovic. "Ma io faccio la mia storia – ha affermato Sinner –. Non gioco a tennis per i record, ma per divertirmi e migliorare me stesso".

Nonostante i successi, il giovane altoatesino ha ribadito la sua umiltà: "Il successo non mi ha cambiato, neanche la mia famiglia. Siamo persone normali. Mi stupisco sempre per questo entusiasmo che ricevo. Ma siamo tanti italiani e vogliamo portare l'Italia il più in alto possibile". Ha poi concluso, sottolineando il valore del supporto nazionale: "Più siamo meglio è.

Giocare a Roma per noi italiani è speciale".

Il quadro azzurro e le altre partite

Agli ottavi di finale degli Internazionali, oltre a Sinner e Pellegrino, il contingente azzurro include anche Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Non tutti gli italiani, però, hanno avuto la stessa fortuna: Flavio Cobolli si è fermato al terzo turno, probabilmente tradito dall’emozione nella sua prima apparizione sul Centrale. Anche Mattia Bellucci ha concluso il suo miglior Master 1000 al terzo turno, sconfitto dallo spagnolo Martin Landaluce. Il pubblico del Foro Italico, con oltre 43.000 presenze nella giornata, continua a sostenere con fervore i tennisti di casa, alimentando la speranza di riportare il titolo di Roma in Italia, a cinquant’anni dall’ultima vittoria nel singolare maschile di Adriano Panatta.

La prestazione di Sinner contro Popyrin è stata caratterizzata da una grande solidità: ha concesso solo una palla break e ha chiuso il secondo set in appena ventisette minuti, a conferma della sua superiorità e della determinazione con cui affronta ogni incontro.