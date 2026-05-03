Il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, ha manifestato apertamente il suo profondo disappunto al termine del pareggio per 1-1 contro la Juventus. La sua reazione è scaturita dalla percezione di una mancanza di rispetto, un elemento che, a suo dire, dovrebbe essere garantito anche a una squadra già destinata alla retrocessione.

Le Dichiarazioni di Sogliano e l'Espulsione

Con toni decisi, Sogliano ha dichiarato: “Pretendo rispetto anche per una squadra già retrocessa. Le decisioni arbitrali sono state costantemente a nostro sfavore, e sono stato espulso per situazioni di campo che ritengo discutibili”.

Ha poi aggiunto, sottolineando la gravità della situazione che lo ha spinto a parlare: “Non mi pronuncio mai sugli arbitri, figuriamoci ora che la nostra retrocessione è già un fatto. Tuttavia, esigo rispetto per la società e per l’intera comunità di Verona, nonostante la nostra prossima militanza in Serie B”.

Il dirigente ha inoltre tracciato un bilancio della stagione, definendola complessa: “Siamo stati costruiti per lottare fino all’ultimo per la salvezza. Negli anni precedenti siamo riusciti nell’impresa, ma questa volta non ce l’abbiamo fatta”. Ha attribuito il fallimento a una serie di eventi sfortunati e imprevedibili: “Sono accadute cose assurde: gravi infortuni, rotture dei legamenti crociati e dinamiche di gioco incredibili, oltre, naturalmente, a colpe e responsabilità intrinseche.

Nonostante ciò, questo pareggio contro una grande squadra come la Juventus rappresenta l’orgoglio di una formazione ultima in classifica, ma che ha saputo mostrare grande dignità”.

Una Stagione di Difficoltà e Fiero Orgoglio

Le parole di Sogliano dipingono il quadro di una stagione agonistica particolarmente ardua, costellata da difficoltà oggettive. Tra queste, spiccano gli infortuni seri che hanno decimato la rosa e le circostanze sfavorevoli che hanno impedito al Verona di raggiungere l'obiettivo della permanenza nella massima serie. Malgrado la certezza della retrocessione, il risultato di parità ottenuto contro i bianconeri è stato accolto come un chiaro segnale di orgoglio e di ritrovata dignità da parte della squadra, capace di reagire con carattere.

Il Ruolo del Direttore Sportivo e il Contesto Arbitrale

Sean Sogliano, figura di spicco nel panorama calcistico italiano con un passato da calciatore e una lunga esperienza come direttore sportivo in club di Serie A e B, si è trovato al centro dell'attenzione. La sua espulsione durante la sfida contro la Juventus ha riacceso il dibattito sul delicato rapporto tra le società calcistiche e il corpo arbitrale, un tema particolarmente sensibile in momenti cruciali come quello della retrocessione. È noto che Sogliano, in passato, abbia sempre mantenuto una posizione riservata riguardo alle decisioni degli ufficiali di gara. Questa volta, tuttavia, ha sentito il dovere di richiamare l'attenzione sulla necessità di un maggiore rispetto, un principio fondamentale che dovrebbe essere esteso anche alle squadre che attraversano un periodo di oggettiva difficoltà.