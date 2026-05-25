Il commissario tecnico Andrea Soncin ha convocato ventinove calciatrici della Nazionale femminile per il raduno in programma a Tirrenia da domenica 31 maggio a lunedì 7 giugno. L'obiettivo sono le partite di qualificazione al Mondiale 2027 in Brasile: venerdì 5 giugno contro la Serbia a Pisa e martedì 9 giugno in Svezia.

Rientri e novità in rosa

Tra le convocate spiccano i rientri di Elisa Bartoli, Francesca Durante, Lisa Boattin, Federica D’Auria e Barbara Bonansea, tutte assenti nel raduno di aprile. Il tecnico ha inoltre incluso la centrocampista del Napoli Melissa Bellucci e le attaccanti della Lazio Margherita Monnecchi e Noemi Visentin, con quest'ultima alla sua prima convocazione assoluta in Nazionale.

La lista completa delle convocate

Ecco l'elenco delle ventinove calciatrici convocate da Andrea Soncin:

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Marsiglia).

Difensori: Elisa Bartoli (Inter), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Houston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Elisabetta Oliviero (Lazio), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan).

Centrocampiste: Melissa Bellucci (Napoli Women), Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni, Manuela Giugliano e Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina).



Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Bay FC), Benedetta Glionna (Inter), Margherita Monnecchi, Martina Piemonte e Noemi Visentin (Lazio).

Contesto e strategia

Questa convocazione di ventinove atlete rappresenta un ampliamento della rosa rispetto ai precedenti raduni. In occasione delle sfide contro Serbia e Danimarca, il CT Soncin aveva infatti convocato ventisette giocatrici, con alcuni rientri e una novità assoluta.

L'allargamento del gruppo riflette la volontà di rafforzare il collettivo e offrire maggiori opzioni tecniche in vista degli impegni decisivi per la qualificazione al Mondiale.