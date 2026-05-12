L'attività fisica dovrebbe essere considerata e prescritta come un vero e proprio farmaco, con dosaggi personalizzati in base a intensità, durata, sesso, età e ambiente. È questa la ferma convinzione espressa da Maurizio Casasco, presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), durante una conferenza organizzata da Sport e Salute per la presentazione di uno studio sui molteplici benefici dell'esercizio fisico.

Casasco ha evidenziato come l'attività fisica sia in grado di stimolare la produzione di proteine essenziali per il nostro benessere e di incidere positivamente sulle funzioni cognitive, in particolare nella gestione dello stress.

Un aspetto cruciale riguarda l'invecchiamento cerebrale: dopo i sessanta anni, il cervello tende a ridursi del due per cento, ma l'esercizio fisico è capace di contrastare questo processo con la medesima percentuale. L'attività sportiva, ha affermato Casasco, è fondamentale per abbattere il trend di invecchiamento della popolazione e per ridurre l'aumento dei farmaci innovativi, sottolineando così l'importanza preventiva e terapeutica dello sport.

L'esercizio fisico: una prescrizione personalizzata

L'intervento del presidente FMSI si inserisce nel contesto di un evento promosso da Sport e Salute, focalizzato sulla presentazione di nuove ricerche sui vantaggi dell'attività fisica. Casasco ha ribadito la necessità di considerare l'attività fisica non solo come abitudine salutare, ma come un autentico strumento terapeutico, la cui "prescrizione" deve avvenire con la stessa precisione e personalizzazione che si adotta per i farmaci.

Questa visione implica un approccio preventivo e individualizzato alla salute pubblica, mirando a ridurre la dipendenza dai farmaci innovativi e a promuovere un benessere psicofisico duraturo. Il potenziale dell'attività fisica nel contrastare l'invecchiamento cerebrale e nel migliorare la qualità della vita è stato posto al centro del dibattito.

Il documento sulla prescrizione cardiologica

La Federazione Medico Sportiva Italiana, insieme a SIC Sport e in collaborazione con la Società Italiana di Cardiologia (SIC) e l'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), ha già presentato un importante documento di consenso intersocietario. Intitolato “Prescrizione dell’Esercizio Fisico in ambito Cardiologico”, il documento è stato illustrato l'11 luglio 2025 a Roma, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari.

In quell'occasione, Casasco aveva già ribadito con forza che “la prescrizione dell’esercizio fisico deve essere fatta al pari di un farmaco”, evidenziando come gli specialisti in medicina dello sport possiedano le competenze specifiche per definire con accuratezza frequenza, intensità, durata e modalità dell'esercizio. Inoltre, il presidente FMSI ha espresso l'auspicio per l'introduzione di interventi legislativi che possano prevedere vantaggi fiscali per le famiglie che praticano attività fisica, riconoscendone il valore nella prevenzione secondaria e terziaria delle malattie.