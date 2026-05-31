I San Antonio Spurs hanno compiuto l'impresa in gara-sette delle finali della Western Conference, espugnando il campo degli Oklahoma City Thunder e conquistando l'accesso alle NBA Finals. Ad attenderli ci saranno i New York Knicks, in un confronto che promette grande spettacolo.

Trionfo corale in gara-sette

La decisiva gara-sette a Oklahoma City ha visto gli Spurs imporsi con il punteggio di 111-103. Nonostante la brillante prestazione di Victor Wembanyama, miglior marcatore con 22 punti e sette rimbalzi, il successo è stato il frutto di un autentico lavoro di squadra.

Ben sette giocatori hanno raggiunto la doppia cifra, dimostrando la profondità del roster di San Antonio. La giocata che ha spento le speranze dei Thunder è arrivata dal centro di riserva Luke Kornet, autore di una stoppata cruciale su Isaiah Hartenstein.

Il contesto della sfida e le assenze

I Thunder, campioni in carica, hanno dovuto fare i conti con assenze significative, privi del loro secondo violino Jalen Williams e di Ajay Mitchell. Nonostante ciò, Shai Gilge-Alexander, MVP della serie, ha messo a referto una prestazione da 35 punti, che tuttavia non è bastata a evitare la sconfitta. La rimonta degli Spurs si è concretizzata soprattutto negli ultimi sei minuti di gioco, grazie alle giocate decisive di Stephon Castle, Dylan Harper, Julian Champagnie e Devin Vassell.

In particolare, Julian Champagnie ha contribuito con venti punti, di cui ben diciotto realizzati da tre punti, rivelandosi un fattore chiave.

Ritorno alle NBA Finals dopo dodici anni

Per i San Antonio Spurs si tratta di un atteso ritorno alle NBA Finals, la prima volta dal 2014, anno in cui conquistarono il titolo. L'appuntamento con la storia è fissato contro i New York Knicks, con il leggendario palcoscenico del Madison Square Garden pronto a ospitare l'atto conclusivo della stagione. Questa finale potrebbe incoronare l'ottavo campione diverso in otto stagioni consecutive, a testimonianza di un'NBA sempre più competitiva e imprevedibile.