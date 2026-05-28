Genova segna un punto cruciale nel suo percorso di sviluppo infrastrutturale e sportivo: lo Stadio Luigi Ferraris è stato ufficialmente inserito tra le opere strategiche nazionali. Questo riconoscimento rappresenta un passo decisivo verso la candidatura della città a ospitare gli Europei di calcio del 2032. L’annuncio è stato dato da Edoardo Rixi, deputato e viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, che ha enfatizzato il profondo valore storico, sportivo e urbano dell’impianto genovese.

Il riconoscimento strategico per Euro 2032

Secondo le dichiarazioni di Rixi, l’inserimento dello stadio nel decreto interministeriale costituisce «un passaggio fondamentale verso la conclusione dell’iter che consentirà alla città di candidarsi a ospitare Uefa Euro 2032».

Il viceministro ha voluto sottolineare la sinergia e il concerto d’intenti tra i ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Economia e dello Sport. Ha definito questa collaborazione come «un’assunzione di responsabilità chiara da parte del Governo per accompagnare anche Genova in un percorso di rilancio infrastrutturale e sportivo di livello europeo».

Un’opera chiave per il rilancio urbano di Genova

Rixi ha inoltre ribadito con forza che «Genova merita infrastrutture moderne, funzionali e all’altezza delle grandi capitali europee». Ha riconosciuto lo Stadio Luigi Ferraris non solo come uno degli impianti più iconici d’Italia, ma anche come un elemento centrale e propulsivo per il rilancio urbano complessivo della città.

La sua modernizzazione è vista come un volano per l’intera area metropolitana, migliorando l’attrattività e la funzionalità del capoluogo ligure.

Sviluppo infrastrutturale regionale

In un contesto più ampio, la Liguria ha visto negli ultimi anni l’avvio o la pianificazione di diverse altre opere infrastrutturali strategiche di grande portata. Tra queste spiccano il potenziamento del Nodo ferroviario di Genova e il Terzo Valico, entrambi inseriti tra le opere di rilevanza nazionale. Questi progetti prevedono investimenti significativi e numerosi cantieri attivi, tutti volti a migliorare drasticamente la connettività regionale e nazionale, facilitando il trasporto di persone e merci.

In particolare, il progetto del Terzo Valico – Nodo di Genova è un’iniziativa ambiziosa che prevede la realizzazione di una linea ad alta velocità di circa 53 chilometri.

Con un investimento che supera i dieci miliardi di euro, l’opera ha una previsione di completamento entro il 2025. Queste infrastrutture, insieme alla valorizzazione dello stadio, delineano un quadro di sviluppo infrastrutturale integrato e di ampio respiro per la città di Genova e per l’intera regione ligure, proiettandole verso un futuro di maggiore efficienza e competitività a livello europeo.