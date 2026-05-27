Una delle più grandi sorprese di questa edizione del Roland Garros si è concretizzata sul campo Suzanne Lenglen, dove Yuliia Starodubtseva ha compiuto un'impresa storica eliminando la seconda testa di serie, Elena Rybakina, al secondo turno. La tennista ucraina ha prevalso in una battaglia estenuante, durata due ore e ventotto minuti, con il punteggio finale di 3-6, 6-1, 7-6(10-4). Questa straordinaria vittoria non solo segna il primo successo in carriera per Starodubtseva contro una giocatrice della Top 10 mondiale, ma interrompe anche bruscamente le ambizioni di Grande Slam stagionale della campionessa dell'Australian Open, Rybakina.

L'incontro si è svolto in condizioni climatiche estreme, caratterizzate da un caldo intenso che ha messo a dura prova le atlete e reso il controllo della palla particolarmente arduo. Dopo aver ceduto il primo set per 3-6, Starodubtseva ha mostrato una reazione veemente, dominando il secondo parziale con un netto 6-1 e ristabilendo l'equilibrio della sfida. Il terzo set si è rivelato un'altalena di emozioni: l'ucraina ha preso un vantaggio significativo, portandosi sul 3-0 con due break consecutivi. Tuttavia, Rybakina ha dimostrato la sua tempra, riuscendo a recuperare fino al 4-4 e a spingere il match verso un tie-break decisivo. In questo frangente cruciale, la maggiore solidità e la precisione di Starodubtseva, in particolare con il suo diritto carico di topspin, hanno fatto la differenza, contrapponendosi a una Rybakina visibilmente nervosa e incline all'errore nei momenti più delicati.

Il tie-break che ha deciso l'incontro

Nel tie-break finale, la compostezza di Starodubtseva è stata esemplare, mentre Elena Rybakina ha ceduto alla pressione, commettendo ben quattro errori di diritto. L'ultimo di questi, un colpo largo sul secondo match point dell'avversaria, ha sigillato la sua sconfitta. Il dato sugli errori non forzati evidenzia la difficoltà della kazaka: ben 71 contro i soli 36 dell'ucraina. Questo divario ha giocato un ruolo cruciale nell'esito di una sfida che, nonostante l'intensità, ha visto Starodubtseva emergere con merito.

Il cammino di Starodubtseva e le sorprese del torneo

Con questo trionfo, Yuliia Starodubtseva non solo si assicura l'accesso al terzo turno del Roland Garros per il secondo anno consecutivo, ma conferma anche la sua costante crescita nel panorama tennistico internazionale.

L'eliminazione di Elena Rybakina, seconda testa di serie, si aggiunge a quella di Jessica Pegula, la quinta testa di serie, caduta in precedenza. Questi risultati rendono l'edizione attuale del torneo parigino particolarmente imprevedibile e ricca di sorprese tra le giocatrici di vertice. Il successo contro la numero due del mondo è senza dubbio il risultato più significativo della carriera di Starodubtseva, proiettandola tra le potenziali protagoniste di questa avvincente competizione sulla terra rossa di Parigi.