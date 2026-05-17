Una delegazione sportiva nordcoreana, la squadra femminile Naegohyang Women’s FC, è giunta in Corea del Sud per disputare le semifinali della AFC Women’s Champions League. Questo evento segna la prima visita di atlete nordcoreane nel Paese in otto anni, un momento di significativa importanza per le relazioni intercoreane.

Il gruppo, composto da 39 persone tra giocatrici e staff, è atterrato all’aeroporto internazionale di Incheon dopo un volo proveniente da Pechino. Il club, con sede a Pyongyang, si prepara ad affrontare il Suwon FC Women mercoledì, in una delle semifinali del prestigioso torneo continentale.

L'Accoglienza e il Contesto Ufficiale

All’arrivo, la squadra è stata accolta da giornalisti e tifosi che esponevano cartelli di benvenuto, testimoniando l'interesse per l'evento. Il Ministero dell’Unificazione sudcoreano ha sostenuto economicamente organizzazioni della società civile per supportare entrambe le squadre durante l'incontro. Questa iniziativa è stata presentata come un'opportunità per promuovere la comprensione reciproca tra le due Coree, evidenziando il potenziale dello sport come veicolo di dialogo.

Precedenti Storici degli Scambi Sportivi

La visita della Naegohyang Women’s FC assume un rilievo particolare nel contesto degli scambi tra i due Paesi. Si tratta della prima presenza di atlete nordcoreane in Corea del Sud dal 2018, quando una delegazione partecipò a un evento di ping-pong.

Tuttavia, per una squadra femminile di calcio, l'ultima trasferta risale ai Giochi Asiatici di Incheon del 2014. Questo rende l'attuale arrivo delle calciatrici di Pyongyang un evento di eccezionale rarità e di grande risonanza, sottolineando la sua unicità nel panorama sportivo e diplomatico della penisola coreana.