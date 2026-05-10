La seconda tappa del Giro d’Italia di ciclismo ha vissuto momenti di grande tensione a causa di una maxicaduta avvenuta a circa 23 chilometri dall’arrivo di Veliko Tarnovo. Sulla strada bagnata, in un'ampia curva a destra, Marc Soler è scivolato per primo generando un groviglio in cui sono finiti numerosi corridori. L'episodio ha generato delle polemiche per la gestione dell’emergenza da parte dell’organizzazione della corsa.

'Volevamo una neutralizzazione dei tempi'

L’incidente ha costretto al ritiro corridori come Marc Soler, Jay Vine, Santiago Buitrago e Adne Holter.

Anche Adam Yates e Andrea Vendrame sono apparsi seriamente feriti. A seguito della maxi caduta, gli organizzatori hanno optato per una neutralizzazione temporanea della tappa, per attendere il rientro delle ambulanze, decisione accolta però con scetticismo dalla maggior parte dei protagonisti in gara.

Jasper Stuyven, esperto corridore del team Soudal Quick-Step, non ha risparmiato critiche al modo in cui è stata condotta la situazione. Intervistato da Het Laatste Nieuws, Stuyven ha spiegato che durante la fase di neutralizzazione diversi corridori avevano chiesto una neutralizzazione dei tempi per la classifica generale, nella speranza di evitare rischi inutili soprattutto nella discesa che avrebbe portato al traguardo.

«Dopo quell’incidente volevamo una neutralizzazione dei tempi per la classifica generale», ha dichiarato Stuyven. «In questo modo i più temerari avrebbero potuto ancora correre per la vittoria di tappa, ma senza dover affrontare rischi inutili per tutti gli altri in un tratto estremamente pericoloso. Il direttore di corsa ci aveva detto che stavano valutando la questione".

'Il direttore ha sventolato la bandiera e si è ritratto dentro la macchina'

Ma la risposta degli organizzatori non ha soddisfatto gli atleti. Stuyven si è mostrato molto critico nei confronti del direttore di gara, descrivendo il suo comportamento come quello «di un cane spaventato».

«Dopodiché ha sporto la testa fuori dall’auto, ha iniziato a sventolare la bandiera e a gridare “gara” per poi ritrarre subito la testa dentro l’auto – ha aggiunto il belga con tono severo – questo atteggiamento ci è sembrato poco convincente e poco coraggioso".

L’accusa di Stuyven sottolinea una frattura evidente tra corridori e organizzazione nella gestione della sicurezza, soprattutto in situazioni delicate come quella creata dalla caduta. L’obiettivo dei ciclisti è sempre quello di competere al massimo livello, ma con la consapevolezza della necessità di tutelare la propria incolumità fisica.

La vicenda mette in evidenza quanto sia complesso per gli organizzatori bilanciare l’aspetto spettacolare della corsa con la sicurezza dei partecipanti, soprattutto su percorsi impegnativi e in momenti critici, soprattutto in condizioni meteo avverse. La richiesta di Stuyven è chiara: più responsabilità e decisioni più ponderate per garantire un equilibrio tra competizione e protezione degli atleti.

Il Giro d'Italia prosegue, ma le parole di Jasper Stuyven rappresentano un campanello d’allarme sul tema sicurezza, invitando tutti gli attori coinvolti a riflettere sul modo di gestire la corsa quando la situazione lo richiede.