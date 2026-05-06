La Finale Scudetto della SuperLega di pallavolo entra in una fase decisiva con Gara 3 tra Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova, in programma oggi (mercoledì 6 maggio) alle ore 20.30 al PalaBarton Energy. I Block Devils, avanti 2-0 nella serie, hanno la grande occasione di chiudere i conti davanti al proprio pubblico e conquistare il terzo Scudetto della loro storia, dopo i successi del 2017/18 e del 2023/24. Civitanova, invece, si trova con le spalle al muro e dovrà espugnare il campo umbro per allungare la serie e rimandare ogni verdetto a Gara 4, prevista eventualmente all’Eurosuole Forum.

Il match tra Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su DAZN e VBTV .

Le due vittorie di Perugia nella serie

La formazione guidata da Angelo Lorenzetti ha fin qui imposto il proprio ritmo, dimostrando solidità e continuità sia in casa che in trasferta. Dopo il successo netto in Gara 1, Perugia si è ripetuta anche a Civitanova, vincendo 3-1 in un Eurosuole Forum gremito. Un’affermazione pesante, costruita con lucidità nei momenti chiave e con un rendimento offensivo di alto livello. Protagonista assoluto Wassim Ben Tara, MVP con 23 punti e il 56% in attacco, ben supportato da Plotnytskyi e Semeniuk.

Dall’altra parte la Lube ha mostrato buoni spunti, soprattutto in avvio di gara, ma non è riuscita a mantenere continuità, pagando i cali nei momenti cruciali nonostante le prove positive di Bottolo, Loeppky e Nikolov.

Precedenti ed ex della sfida

Quella di Gara 3 sarà la sfida numero 78 tra Perugia e Civitanova, una rivalità storicamente equilibrata ma che in questa stagione ha visto un netto predominio dei bianconeri. Con cinque vittorie su cinque nei confronti stagionali, Perugia ha allungato anche nel bilancio complessivo, portandosi sul 41-36. Un margine costruito grazie a prestazioni solide e a una maggiore continuità nei momenti decisivi. Tra gli ex della sfida spicca Marko Podrascanin, che ha vestito la maglia di Perugia per quattro stagioni, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse a una gara che può già assegnare il titolo oppure riaprire completamente la serie.