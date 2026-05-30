Zachary Svajda ha vissuto una giornata memorabile al Roland Garros, accedendo agli ottavi di finale dopo una battaglia in cinque set contro Francisco Cerundolo. Il giovane americano, numero 85 del ranking, ha superato l’argentino, testa di serie 25, con il punteggio di 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3. La sfida, durata oltre tre ore sul campo 14 di Parigi, ha visto Svajda imporsi nonostante crampi e grande tensione, grazie a una prestazione coraggiosa e determinata.

Al termine, Svajda non ha nascosto l'emozione, dedicando in lacrime la vittoria al padre Tom, scomparso lo scorso anno.

«Sono un po’ stanco. Le gambe hanno iniziato a crampare, ma non volevo mostrarlo troppo, così ho cercato di accorciare gli scambi», ha raccontato il tennista. «Quando ho perso il terzo e il quarto set, mi sono detto di continuare a credere. Non si sa mai cosa può succedere. L’atmosfera era fantastica, il pubblico mi ha aiutato molto. Per fortuna è andata bene», ha aggiunto, sottolineando il supporto del pubblico.

Una vittoria dal sapore speciale

La giornata aveva un significato particolare: l'impresa è arrivata nel giorno del compleanno del padre, suo primo allenatore. «Oggi è stato speciale anche perché è il compleanno di mio padre. So che mi sta guardando dall’alto. Questo rende tutto ancora più speciale», ha dichiarato commosso.

Nel set decisivo, Svajda ha mostrato lucidità e coraggio, servendo con efficacia. Ha chiuso il match con il 67% di prime palle e 18 punti vinti su 22 con la prima nel quinto set, dati che ne evidenziano la resilienza.

Nonostante la rimonta di Cerundolo, che aveva recuperato due set di svantaggio, Svajda ha saputo reagire con maturità, trovando le energie per chiudere. «Ero nervoso, volevo davvero vincere per mio padre. Quando ho conquistato l’ultimo punto, sono caduto a terra e ho iniziato a piangere. È stato come vivere un sogno», ha aggiunto il californiano.

Prossima sfida e prospettive

Con questo successo, Svajda raggiunge per la prima volta gli ottavi in uno Slam e si prepara ad affrontare l’italiano Flavio Cobolli, decima testa di serie, che ha superato Learner Tien.

Grazie a questa vittoria, Svajda salirà di almeno 26 posizioni nel ranking ATP, avvicinandosi alla top 60. Il suo percorso a Parigi rappresenta già un traguardo storico: è uno dei sei americani arrivati al terzo turno del Roland Garros, un risultato inedito dal 1996.

Il cammino di Svajda sulla terra rossa è stato segnato dalla memoria del padre e dal sostegno familiare, con il fratello Trevor a seguire dagli Stati Uniti. Dopo il match, Svajda ha ricevuto anche l’abbraccio di Frances Tiafoe, altro protagonista americano. «Tiafoe era felicissimo per me, mi ha dato un grande abbraccio. Mi ha detto che sto giocando benissimo e che anche lui è sorpreso. È stato divertente», ha raccontato Svajda, che ora sogna di proseguire la sua avventura a Parigi.