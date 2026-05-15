La tennista ucraina Elina Svitolina ha espresso una ferma condanna verso la recente decisione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) di allentare le restrizioni sugli atleti bielorussi nelle competizioni internazionali. La decisione arriva mentre il conflitto in Ucraina è ancora in corso. Svitolina ha definito la scelta "molto triste e molto dolorosa", evidenziando come la situazione nel suo paese rimanga drammatica e che "i razzi stanno ancora colpendo l’Ucraina". Ha ribadito la sua netta contrarietà a qualsiasi discussione sull’allentamento delle restrizioni in questo momento.

Secondo Svitolina, la scelta del CIO denota una mancanza di attenzione verso le sofferenze che la popolazione ucraina continua a subire. "Quei due paesi sono ancora considerati aggressori", ha dichiarato, riferendosi a Russia e Bielorussia. La tennista ha sottolineato la complessità del tema: "Per noi, è molto triste e doloroso vedere che questo è stato considerato e discusso. È un tema molto pesante. Ho molte cose da dire, ma credo che non sia il momento migliore. Non supporto queste conversazioni".

Il contesto delle restrizioni internazionali

Il Comitato Olimpico Internazionale aveva inizialmente raccomandato, a partire dal 2022, il divieto di partecipazione per gli atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali.

Questa misura era stata adottata in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, con il supporto logistico della Bielorussia. Tuttavia, il CIO ha recentemente comunicato che non raccomanderà più restrizioni alla partecipazione degli atleti bielorussi e delle loro squadre negli eventi organizzati dalle federazioni internazionali e da altre entità sportive globali.

Nonostante il divieto nelle competizioni a squadre, gli atleti di Russia e Bielorussia hanno continuato a partecipare ai circuiti professionistici come neutrali, senza bandiere né inni nazionali. Svitolina, che ha mantenuto il suo boicottaggio del saluto alle rivali russe e bielorusse al termine dei match, ha ribadito la difficoltà di accettare questa nuova apertura mentre il conflitto è ancora in corso.

La posizione di Svitolina nel dibattito sportivo

Durante il torneo WTA 1.000 di Roma, Svitolina ha ribadito pubblicamente la sua posizione, evidenziando come la discussione sull’allentamento delle restrizioni sia prematura e dolorosa per chi vive quotidianamente le conseguenze della guerra. La sua voce si unisce a quella di altri atleti ucraini che hanno espresso profonda preoccupazione per il ritorno degli atleti russi e bielorussi nelle competizioni internazionali, anche se in forma neutrale.

Il dibattito rimane acceso all’interno della comunità sportiva internazionale. Da un lato, c'è chi sostiene la necessità di mantenere lo sport separato dalla politica; dall'altro, figure come Svitolina ritengono che ignorare il contesto attuale significhi trascurare la sofferenza di un intero popolo. La questione è destinata a influenzare le prossime decisioni degli organismi sportivi mondiali.