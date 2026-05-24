Alla vigilia del suo diciannovesimo e ultimo Roland Garros, il tennista francese Gaël Monfils è al centro di un commovente tributo. Sua moglie, la tennista ucraina Elina Svitolina, ha scelto di condividere pubblicamente una lettera aperta rivolta alla loro figlia di tre anni, Skaï, pubblicata su The Players’ Tribune. Con parole toccanti, Svitolina narra l’essenza dell’uomo e dell’atleta che ha segnato la storia del tennis.

Nel suo scritto, Svitolina si rivolge direttamente alla figlia, spiegando quanto il padre sia stato capace di trascendere il semplice gesto atletico, trasformando ogni apparizione in campo in un vero e proprio spettacolo.

La lettera si apre con una riflessione sul significato di questo momento a Parigi: “A few days from now, something very special is going to happen, right here in Paris. You’re only three years old, so a little too young still to know about it. But I am writing you this letter, with the hope that one day you will read your mom’s thoughts and then you will understand. You will understand why your dad means so much to so many people around the world. You will understand why his career has been such an amazing one… and why his final Roland Garros is such a beautiful moment. You will understand why sometimes, tennis, it’s about more than just tennis.”

Gaël Monfils: Il “Mago” del Tennis

Svitolina dipinge un ritratto vivido di Monfils, descrivendolo come un atleta unico, capace di trasformare ogni incontro in un’esperienza indimenticabile.

“The first thing you should know, I think, it’s that Gaël Monfils was one of the greatest shot‑makers anyone has ever seen. There are others who were more consistent, or who made fewer mistakes…. but it’s interesting. Because when you say why these players are great, maybe you are needing to give a long explanation. Or you are needing to show many statistics, or a whole match, or a whole tournament. But with your dad? It’s not like this. With your dad, it’s so simple. You can show someone a single point of his, even a single shot … and now they will “get it.” Because your dad, in just one shot, one moment, he could achieve what I think few athletes ever achieve. He could make people feel something.” Questa capacità di generare emozioni profonde e quasi magiche lo ha reso un’icona, un vero mago, il cui talento va oltre le statistiche.

La lettera svela anche il lato più intimo e complesso di Monfils, un uomo riflessivo che non si limita al ruolo di showman. Svitolina rivela le sfide personali affrontate dal marito, incluse le discriminazioni subite nell’infanzia, e sottolinea il suo ruolo di sostegno fondamentale per lei, specialmente dopo l’invasione dell’Ucraina. Un messaggio centrale, ora condiviso con Skaï, è che la vita non si misura unicamente attraverso i risultati, bensì tramite le esperienze, le relazioni e la capacità di rimanere fedeli a se stessi.

Un Addio Emozionante al Roland Garros

Il tributo di Svitolina giunge in un momento di grande significato per il tennista francese. Monfils si appresta a disputare il suo ultimo Roland Garros, torneo che lo ha visto protagonista per due decenni.

Poco prima, il pubblico del Court Philippe-Chatrier ha assistito a “Gaël & Friends”, un’esibizione speciale con leggende e stelle del tennis come Novak Djokovic, Naomi Osaka, Emma Raducanu e Jannik Sinner. In questa occasione, Monfils e Svitolina hanno trionfato in una competizione dedicata, suscitando grande commozione tra gli spettatori.

Concludendo la sua toccante missiva, Svitolina afferma: “And your dad was the best magician.” Questo omaggio finale racchiude il senso di una carriera vissuta con straordinaria passione e autenticità, lasciando un segno indelebile non solo nello sport, ma anche nella vita di chi lo ha ammirato. Monfils affronterà il connazionale Hugo Gaston nel primo turno del suo ultimo appuntamento parigino, con l’opportunità di stabilire un nuovo record di vittorie per un tennista francese nel prestigioso torneo. Un evento che promette forti emozioni agli appassionati di tennis.