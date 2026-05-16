Elina Svitolina è la nuova regina degli Internazionali d'Italia, avendo conquistato il prestigioso torneo di Roma. La tennista ucraina ha trionfato sulla giovane americana Coco Gauff in una finale emozionante, conclusasi in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2. Questa vittoria segna un ritorno al successo per Svitolina nella capitale italiana, dove ha dimostrato una determinazione e una solidità eccezionali nei momenti cruciali dell'incontro.

Per Coco Gauff, questa finale rappresenta la seconda sconfitta consecutiva a Roma, dopo quella patita lo scorso anno contro Jasmine Paolini.

Nonostante una prestazione caratterizzata da grande combattività e impegno, l'americana non è riuscita a superare la resistenza di Svitolina, che si è rivelata implacabile nei frangenti decisivi del match. La delusione è palpabile per Gauff, che ha visto sfumare ancora una volta l'opportunità di alzare il trofeo.

Il percorso trionfale di Svitolina

Il cammino di Elina Svitolina verso la finale è stato costellato di prestazioni di altissimo livello, culminate nella difficile semifinale vinta contro la numero quattro del seeding, Iga Swiatek. L'ucraina ha saputo imporsi in tre set, sfoggiando una concentrazione impeccabile e una notevole capacità di reazione, riuscendo a salvare ben undici palle break.

Questo successo le ha permesso di raggiungere la sua terza finale a Roma, dopo le memorabili vittorie ottenute nelle edizioni del 2017 e 2018, confermando il suo legame speciale con il Foro Italico.

D'altra parte, Coco Gauff aveva guadagnato l'accesso all'atto conclusivo del torneo superando Sorana Cirstea in due set. L'americana, già protagonista della finale nel 2025, ha dimostrato lungo il torneo una solida efficacia al servizio e una notevole freddezza nella gestione dei momenti di maggiore pressione. Tuttavia, anche in questa occasione, la vittoria finale le è sfuggita, nonostante un percorso che ne ha evidenziato la costante crescita nel circuito.

Statistiche e precedenti del confronto

La sfida finale tra Svitolina e Gauff ha rappresentato il sesto confronto diretto tra le due tenniste, con l'ucraina che ha ulteriormente consolidato il proprio vantaggio nei precedenti.

Con questa affermazione, Svitolina ha ribadito la sua straordinaria affinità con i campi in terra battuta di Roma, dove ha saputo battere ben due giocatrici top 5 nel corso della stessa edizione, un'impresa che non le riusciva dalle WTA Finals del 2019. Parallelamente, Coco Gauff ha scritto un pezzo di storia personale, diventando la più giovane tennista americana a raggiungere due finali consecutive a Roma, un record che non si vedeva dai tempi di Venus Williams nel biennio 1998-1999, a testimonianza del suo indiscusso talento e della sua rapida ascesa nel panorama tennistico mondiale.

Il trionfo di Elina Svitolina agli Internazionali d'Italia 2026 non solo arricchisce il suo già prestigioso palmarès, ma la rilancia con forza tra le principali contendenti della stagione sulla terra battuta, proiettandola verso i prossimi e attesi appuntamenti del circuito WTA con rinnovata fiducia e determinazione.