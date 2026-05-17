L'ATP 250 di Ginevra ospita uno scontro generazionale sulla terra rossa tra Alejandro Tabilo e Stan Wawrinka. In palio c'è l'accesso agli ottavi di finale. Il match è in programma lunedì 18 maggio, con inizio alle ore 08:00. Si giocherà sui campi in terra battuta del Tennis Club de Genève. L'interesse risiede nel contrasto tra Tabilo, desideroso di consolidare la sua posizione nell'élite, e Wawrinka, che cerca un'ultima cavalcata davanti al suo pubblico.

Tabilo favorito sulla carta

Le quote dei bookmaker indicano un chiaro favorito. 10Bet quota la vittoria di Alejandro Tabilo a 1.36, mentre un'affermazione di Stan Wawrinka si attesta a 3.00.

Questo divario riflette il ranking attuale, l'andamento della stagione e la continuità di risultati. Tabilo è tra i primi 40 giocatori del mondo, mentre Wawrinka ha lottato per trovare costanza. Il pronostico pende dalla parte del cileno, considerato più solido e in forma sulla superficie. Non va però sottovalutato il cuore di un campione come "Stanimal", specialmente in casa.

Uno sguardo alla forma recente

Alejandro Tabilo arriva a Ginevra dopo una sconfitta al trentaduesimo di finale degli Internazionali d'Italia contro Francisco Cerundolo. In quel match, il suo servizio è stato poco incisivo con un solo ace e due doppi falli. La percentuale di prime di servizio in campo si è fermata al 56%, con un modesto 47% di punti vinti con la prima (14 su 30) e solo il 29% con la seconda (7 su 24).

Ha concesso 13 palle break, salvandone solo 7. Tra vincenti (6) ed errori non forzati (23), la sua prestazione è stata negativa.

Stan Wawrinka, invece, proviene da una vittoria nelle qualificazioni di Roma contro Stefano Travaglia. Lo svizzero ha messo a segno 7 ace contro 3 doppi falli, servendo con una percentuale del 64% di prime. Ha vinto il 72% dei punti con la prima (42 su 58) e il 53% con la seconda (17 su 32). Più aggressivo, Wawrinka ha realizzato 38 colpi vincenti a fronte di 34 errori non forzati, dimostrando cinismo nel convertire 5 delle 13 palle break a sua disposizione. Queste statistiche delineano un Wawrinka più in palla al servizio e più propositivo in fase offensiva rispetto all'ultima versione di Tabilo vista a Roma.

Ranking e precedenti: un incontro inedito

Alejandro Tabilo occupa la posizione numero 35 del ranking ATP con 1248 punti, con un trend in ascesa. Stan Wawrinka si trova al numero 125 con 518 punti, anche per lui un movimento "up". Il divario di 90 posizioni è significativo e gioca un ruolo psicologico, caricando di pressione Tabilo e liberando Wawrinka da ogni aspettativa.

Non esistono precedenti ufficiali tra i due. Sarà la prima volta che il cileno e lo svizzero incroceranno le racchette in un match del circuito ATP. Questa assenza di storico rende l'incontro ancora più imprevedibile: Tabilo non potrà basarsi su esperienze passate per leggere le traiettorie e le abitudini di Wawrinka, e viceversa. Sarà una partita basata sull'adattamento tattico e sulla capacità di imporre il proprio gioco fin dai primi scambi.