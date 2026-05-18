Il nuotatore Gregorio Paltrinieri, il triplista Andy Diaz, l’ex ciclista e due volte vincitore del Giro d’Italia Vincenzo Nibali, il capitano della nazionale italiana di Coppa Davis Filippo Volandri e la Federazione Medico Sportiva Italiana sono stati nominati nuovi “Ambasciatori della diplomazia dello sport”. La nomina è stata conferita dal ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso della III edizione del progetto “Sport e Innovazione Made in Italy”, ospitata alla Farnesina.

Valorizzare lo sport come strumento di dialogo internazionale

La nomina dei nuovi ambasciatori si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a promuovere lo sport non solo come competizione, ma anche come potente strumento di dialogo e cooperazione a livello internazionale.

Il progetto “Sport e Innovazione Made in Italy” è stato concepito proprio per evidenziare l’eccellenza e la qualità dell’industria sportiva italiana, sottolineando la sua capacità di veicolare valori condivisi e di stimolare l’innovazione.

Durante l’evento, il ministro Tajani ha ribadito l’importanza economica del settore, affermando che “lo sport è anche industria” e che il suo impatto sull’economia nazionale è considerevole. La selezione di questi ambasciatori riflette la chiara volontà di rafforzare la presenza dell’Italia nel panorama sportivo mondiale, puntando su personalità che incarnano l’impegno, la dedizione e la capacità di fungere da esempio positivo per le nuove generazioni.

Il progetto “Sport e Innovazione Made in Italy” e il ruolo della diplomazia sportiva

Il progetto “Sport e Innovazione Made in Italy” si propone di diffondere nel mondo l’eccellenza dell’industria sportiva italiana, anche attraverso l’organizzazione di grandi manifestazioni sportive ospitate nel Paese. Questa iniziativa, supportata attivamente dal Ministero degli Esteri, mira a consolidare l’immagine dell’Italia come punto di riferimento globale per la qualità, l’innovazione e i valori intrinseci dello sport.