La FIA ha ribadito la propria fiducia nello svolgimento regolare del Gran Premio di Miami, nonostante le previsioni meteo indichino la possibilità di temporali intensi per la giornata di domenica. Il fine settimana si aprirà con condizioni di tempo caldo e soleggiato, attese sia per venerdì che per sabato. Tuttavia, la domenica, giorno cruciale della gara, vedrà un cambiamento significativo: una perturbazione in arrivo da nord porterà un fronte freddo sul sud della Florida, con probabili rovesci al mattino e temporali sparsi che si intensificheranno nel pomeriggio e nella serata.

Questi fenomeni meteorologici, secondo le informazioni disponibili, potrebbero essere accompagnati da raffiche di vento sostenute, con velocità stimate tra i 60 e gli 80 km/h, e da possibili grandinate, con chicchi di diametro compreso tra uno e tre centimetri. La FIA, pienamente consapevole dei rischi legati al maltempo, ha dichiarato di mantenere un monitoraggio costante della situazione e di essere pronta ad attivare il "protocollo 30/30". Tale protocollo impone l'obbligo di cercare rifugio qualora l'intervallo tra un lampo e il tuono successivo sia inferiore a trenta secondi, e di permanere al riparo per almeno trenta minuti dopo l'ultimo tuono rilevato.

Opzioni per il programma di gara

In previsione di un eventuale peggioramento delle condizioni atmosferiche, l'organizzazione ha comunicato che verranno prese in considerazione modifiche al programma.

Tra le ipotesi, figura l'anticipo della gara principale a una fascia oraria ritenuta più favorevole. Le decisioni definitive in merito a tali variazioni saranno annunciate nella giornata di sabato, basandosi sull'evoluzione delle previsioni meteorologiche. La FIA ha sottolineato che, sebbene vi sia fiducia nello svolgimento regolare dell'evento, la sicurezza di piloti, team e spettatori rimane la priorità assoluta.

Normative e piani di emergenza

È importante ricordare che negli Stati Uniti la legge prevede l'interruzione obbligatoria degli eventi pubblici all'aperto in caso di temporali in avvicinamento. In tali circostanze, l'attività in pista verrebbe sospesa anche a causa dell'impossibilità per gli elicotteri medici di decollare.

La FIA ha evidenziato di aver già gestito con successo situazioni analoghe a Miami nella stagione precedente e di disporre di piani di emergenza ben collaudati. L'ente regolatore detiene inoltre la facoltà di modificare l'orario di partenza della gara, una misura già adottata in passato, come testimoniato dal Gran Premio del Brasile 2024.

La situazione è dunque sotto stretto controllo, con la FIA pronta a intervenire con tempestività per assicurare che il Gran Premio di Miami si svolga in condizioni di massima sicurezza, non escludendo la possibilità di variazioni nell'orario di partenza qualora le condizioni meteorologiche lo rendessero strettamente necessario.