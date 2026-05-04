Un gruppo di tennisti di alto livello, inclusi Jannik Sinner, Novak Djokovic e Aryna Sabalenka, ha espresso delusione per i premi in denaro del Roland Garros. La dichiarazione, firmata anche da Coco Gauff, sottolinea come il montepremi, pur aumentato del 9,5% per il 2026 (a 61,7 milioni di euro), resti insufficiente rispetto ai ricavi del torneo.

I vincitori dei singolari riceveranno 2,8 milioni di euro. I giocatori lamentano che, a fronte di ricavi stimati oltre i 400 milioni di euro, il montepremi rappresenta meno del 15% del totale, ben al di sotto del 22% richiesto per allinearsi agli standard ATP e WTA.

Le critiche dei giocatori

I tennisti hanno specificato che il Roland Garros ha generato 395 milioni di euro di ricavi nel 2025 (+14% annuo), ma il montepremi è cresciuto solo del 5,4%, riducendo la quota destinata ai giocatori al 14,3%. Nonostante il torneo si avvii a registrare ricavi record, la loro parte economica diminuisce rispetto al valore che creano.

I giocatori criticano la mancanza di consultazione nei processi decisionali e il disinteresse verso investimenti in salute, pensioni e benessere. Questo sistema non rappresenta adeguatamente gli interessi di chi è centrale per il successo di questo sport.

La disputa con i Grand Slam

Il malcontento riguarda tutti e quattro i tornei del Grande Slam, in una disputa che dura da oltre un anno.

Gli atleti chiedono maggiore partecipazione nelle decisioni sul calendario e migliori condizioni di welfare e pensione. L'aumento del montepremi al Roland Garros è stato giudicato insufficiente anche perché inferiore, in percentuale, all’incremento del 20% registrato dallo US Open l’anno precedente.

Ben Shelton e Jessica Pegula, tra i firmatari, potrebbero sollevare il tema a Roma. La distribuzione dei premi e la tutela degli atleti resta centrale nel dibattito sul tennis professionistico.