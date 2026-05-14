La Nazionale italiana femminile di pallavolo è pronta a inaugurare ufficialmente la stagione 2026 davanti al pubblico di casa. I BPER Test Match contro la Francia sono il primo appuntamento internazionale dell’anno per le azzurre. Il primo dei due confronti è in programma oggi (giovedì 14 maggio) al Biella Forum, con fischio d’inizio alle ore 21.00. Il giorno seguente si replicherà a Novara, sempre contro le transalpine. Il match tra Italia e Francia sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in abbonamento su Sky Sport Arena, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su NOW.

I test match verso la Volleyball Nations League

A distanza di 249 giorni dalla conquista del titolo mondiale, ottenuto battendo la Turchia 3-2 nella finale di Bangkok, l’Italia riparte con due test fondamentali in vista dell’estate internazionale. Le sfide contro la Francia rappresentano un passaggio importante per il commissario tecnico Julio Velasco, che potrà valutare lo stato di forma del gruppo e iniziare a definire gli equilibri della squadra in vista della Volleyball Nations League. La VNL prenderà il via il 3 giugno e vedrà le azzurre debuttare a Brasilia contro la Bulgaria, primo impegno di una stagione che porterà l’Italia ad affrontare nuovamente le principali potenze del volley mondiale.

Le convocate per i test contro la Francia

Per il doppio impegno contro la Francia, il CT Julio Velasco ha scelto di puntare su un gruppo composto prevalentemente da giovani prospetti, visto che sono assenti molte delle big della nazionale campione del mondo, alle quali è stato concesso un periodo di riposo dopo la lunga e intensa stagione con i club. Una scelta mirata a gestire le energie delle giocatrici di riferimento e, allo stesso tempo, a valutare nuove soluzioni in vista della Volleyball Nations League. Nel gruppo convocato figurano Denise Meli, Carlotta Cambi, Alice Alexandra Tanase, Ilaria Spirito, Dalila Marchesini, Eleonora Fersino, Giorgia Frosini, Linda Nwakalor, Merit Adigwe, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Linda Manfredini e Francesca Scola. Un roster che offrirà allo staff tecnico indicazioni importanti sul presente e sul futuro della nazionale azzurra.