L'ex calciatore francese Lilian Thuram ha evidenziato un significativo cambiamento nel dibattito pubblico italiano sul tema del razzismo. Partecipando al World Decolonization Forum di Istanbul, Thuram ha affermato che oggi in Italia si discute molto più apertamente del problema rispetto ai tempi in cui era un giocatore, definendo questa evoluzione come "una buona cosa".

Le esperienze personali e il legame con l'Italia

Durante la sua carriera in Italia, militando nelle squadre di Parma e Juventus, Thuram ha purtroppo subito numerosi episodi di razzismo, situazioni che ha descritto come "troppe volte".

L'ex campione ha sottolineato con forza che "anche solo una volta è troppo", ribadendo la gravità intrinseca di ogni singolo atto discriminatorio. Nonostante queste esperienze, l'Italia mantiene un posto speciale nel suo cuore, essendo il suo "secondo Paese", anche perché qui sono nati i suoi figli, tra cui Marcus, che si appresta a giocare la finale di Coppa Italia con l'Inter.

L'impegno nell'attivismo e il ruolo cruciale dell'istruzione

L'impegno di Lilian Thuram contro le discriminazioni è profondo e radicato. Nel 2008, ha fondato l'organizzazione "Istruzione contro il razzismo per l’uguaglianza", dedicandosi attivamente alla causa. Oltre a essere autore di numerosi libri sull'argomento, partecipa regolarmente a conferenze pubbliche, come quella di Istanbul, e tiene incontri presso licei e università con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico.

"Per distruggere questa cultura razzista bisogna avere una cultura anti razzista", ha dichiarato Thuram, ponendo l'accento sul ruolo fondamentale dell'istruzione come strumento di cambiamento. Ha inoltre evidenziato la necessità di una maggiore consapevolezza e discussione: "Per cambiare le cose bisogna cominciare a essere consapevoli che c’è un problema, bisogna cominciare a discutere", criticando apertamente "l’ipocrisia di non vedere il razzismo".

Il messaggio dal Forum di Istanbul: sport e lotta al razzismo

Il World Decolonization Forum di Istanbul ha rappresentato una piattaforma importante per Thuram, che ha affrontato temi cruciali come il colonialismo e la decolonizzazione. In questo contesto, l'ex calciatore ha ribadito che "nello sport la discriminazione istituzionale persiste", e che il mondo sportivo è spesso uno specchio delle mentalità presenti nella società.

Un insulto razzista rivolto a un calciatore, ha spiegato, non è un semplice episodio isolato, ma la manifestazione di una mentalità trasmessa attraverso le generazioni. Thuram ha anche criticato la tendenza a invitare gli atleti a "stare al loro posto" e a non esprimersi su questioni sociali. Al contrario, ha sostenuto la necessità di politiche e formazione che promuovano la libertà di espressione e incoraggino il coinvolgimento attivo degli sportivi nella lotta contro ogni forma di pregiudizio razziale.