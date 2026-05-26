Frances Tiafoe ha iniziato il suo percorso al Roland-Garros con una vittoria al primo turno, superando il connazionale Eliot Spizzirri in quattro set. Dopo il match, il tennista americano ha condiviso in conferenza stampa le sue riflessioni su ispirazioni e condizioni di gioco parigine.

Tiafoe ha descritto Gaël Monfils come una leggenda del tennis e un riferimento personale. "Abbiamo un rapporto molto stretto, è per me come un fratello maggiore. Abbiamo parlato spesso, anche in off-season, e scherzato sulla possibilità di giocare in doppio", ha raccontato.

L’americano ha sottolineato l’unicità di Monfils per doti atletiche e capacità di intrattenere il pubblico: "Non abbiamo mai visto un giocatore come lui; ha fatto innamorare tanti del tennis – io stesso, da giovane, volevo essere come lui". Tiafoe ha aggiunto che Monfils ha ispirato molti, in particolare giovani di contesti diversi, ed è ammirevole la sua competitività a quarant’anni.

L’ammirazione per Stan Wawrinka e il rispetto per la sua carriera

Tiafoe ha poi espresso profondo rispetto per Stan Wawrinka, definendolo "una delle leggende più sottovalutate". Ha ricordato come lo svizzero abbia vinto tre tornei del Grande Slam nell’era dei Big 3, evidenziando la sua abilità nel rilanciare la carriera in età avanzata.

"Ho avuto molte conversazioni con lui su come sia riuscito a migliorarsi col tempo. È probabilmente una delle persone più autentiche che abbia mai incontrato", ha dichiarato Tiafoe, sostenendo meriti per la Hall of Fame del tennis.

Condizioni di gioco e la fiducia di Tiafoe

Durante la conferenza, Tiafoe ha anche commentato le condizioni della terra battuta di Parigi. Ha spiegato che la superficie secca la rende più scivolosa e veloce, favorendo gli americani e riducendo gli scambi lunghi. Ha apprezzato il ritorno dei giudici di linea, per la chiarezza delle decisioni grazie alle tracce visibili.

Guardando al prosieguo del torneo, Tiafoe si è mostrato fiducioso: "Arrivo qui sentendo di avere una possibilità... perché no?", ha dichiarato. Forte della buona prestazione precedente, punta a confermarsi protagonista anche in questa edizione del Roland-Garros.