Un ultrà juventino, identificato come Marco Leonardo Basoccu, di 36 anni, si trova attualmente ricoverato in condizioni stabili presso l’ospedale Molinette di Torino. Il tifoso ha riportato un trauma cranico severo a seguito degli scontri che hanno preceduto il derby cittadino e la sua prognosi rimane riservata. Originario del Piemonte e residente a Milano, dove esercita la professione di commercialista, Basoccu è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico d’urgenza subito dopo l’incidente.

Le condizioni cliniche del tifoso ferito

La situazione clinica di Marco Leonardo Basoccu è attentamente monitorata e definita stabile, sebbene la prognosi resti riservata.

Il trauma cranico, di natura severa e causato da un corpo contundente, ha richiesto un immediato intervento neurochirurgico, eseguito nella stessa serata in cui si sono verificati gli scontri. Da quel momento, il tifoso è in osservazione costante presso l'unità di terapia intensiva, dove è mantenuto intubato e in coma farmacologico. Nei prossimi giorni, i medici prevedono di effettuare una TAC di controllo per valutare l'evoluzione dell'ematoma e monitorare attentamente il suo recupero.

La dinamica degli scontri e l'oggetto contundente

Gli accertamenti in corso cercano di chiarire la dinamica esatta che ha portato al grave ferimento di Marco Leonardo Basoccu. L'ipotesi maggiormente supportata dalle indagini indica che l'oggetto che ha colpito il tifoso sia stata una bottiglia di vetro, lanciata durante i violenti scontri avvenuti prima del derby.

Questa ricostruzione è sostenuta dagli accertamenti della questura. Esisteva un'ipotesi alternativa, avanzata da alcuni ultrà e dalla famiglia del ferito, che suggeriva un lacrimogeno come causa del trauma, ma tale teoria non ha trovato riscontri medici o investigativi. L'incidente si è verificato in un contesto di forte tensione, culminato in un episodio di violenza che ha lasciato Basoccu in gravi condizioni.

Chi è Marco Leonardo Basoccu, l'ultrà dei Viking

Marco Leonardo Basoccu è un uomo di 36 anni, con radici in Piemonte ma stabilmente residente a Milano, dove svolge la sua attività professionale come commercialista. È noto per la sua appartenenza al gruppo ultrà juventino dei Viking, un'organizzazione con base operativa a Milano.

La gravità del suo infortunio è stata immediatamente riconosciuta dai medici, che hanno proceduto con l'intervento chirurgico d'urgenza. Nonostante le sue condizioni siano state stabilizzate, la natura del trauma cranico severo impone un'attenta osservazione e mantiene la prognosi riservata, sottolineando la delicatezza della situazione.