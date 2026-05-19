TNT Sports si prepara a una nuova entusiasmante stagione di copertura del Roland-Garros 2026, tornando per il secondo anno consecutivo con un’offerta multi-piattaforma senza precedenti. L'emittente promette un'esperienza immersiva per gli appassionati di tennis, con oltre 300 ore di dirette, studio show innovativi, un'azione “whiparound” dinamica e un'ampia disponibilità di streaming su HBO Max, truTV, Bleacher Report e YouTube.

Copertura Televisiva e Digitale Estesa

La programmazione televisiva di TNT Sports offrirà più di 300 ore di trasmissione in diretta su TNT e truTV, coprendo ogni fase del torneo, dalle qualificazioni alle finali.

Gli spettatori potranno seguire i match principali e godere di studio show dedicati come “Live at Roland-Garros” e “Rally at Roland-Garros”. L'esperienza si estende al digitale con HBO Max, che garantirà lo streaming di tutte le partite, comprese le qualificazioni a partire da lunedì 18 maggio. Migliaia di ore di contenuti saranno disponibili sia in diretta che on demand, permettendo ai fan di non perdere nemmeno un momento dagli iconici campi in terra battuta di Parigi.

L'espansione digitale di TNT Sports, attraverso una presentazione multi-piattaforma, integra perfettamente TNT, truTV, HBO Max, Bleacher Report e House of Highlights. HBO Max introduce funzionalità avanzate per migliorare l'esperienza di visione, tra cui Multiview, che consente di seguire fino a quattro match contemporaneamente, Key Moments per rivedere gli highlights cruciali, Player Alerts per ricevere notifiche sui propri giocatori preferiti e un supporto tecnico di alta qualità con 1080p Dolby Vision e Dolby Atmos.

“The Mac Zone” e Nuove Interazioni con i Fan

Per il secondo anno, truTV si conferma come hub per l'azione “whiparound”, mentre il popolare show “The Mac Zone” farà il suo ritorno. Presentato dalle leggende del tennis John e Patrick McEnroe insieme a Lucas Brody, lo show andrà in onda ogni mattina, intorno alle 9 a.m. ET, durante i primi sei giorni del torneo. La prima ora sarà trasmessa in simulcast su YouTube (tramite il canale Bleacher Report) e truTV, mentre la seconda ora sarà un'esclusiva di truTV. “The Mac Zone” promette di combinare analisi in tempo reale, reazioni immediate, insight approfonditi dei giocatori e un'interazione dinamica con il pubblico, offrendo un'esperienza fan-first.

A completare l'offerta, Bleacher Report e House of Highlights forniranno una copertura social 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Attraverso queste piattaforme, gli appassionati avranno accesso a highlights, storytelling dietro le quinte e contenuti esclusivi direttamente da Parigi, garantendo un coinvolgimento costante e approfondito con l'evento.