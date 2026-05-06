Toni Nadal, zio di Rafael Nadal, ha espresso grande fiducia in Rafael Jodar. Nadal ha dichiarato Jodar il miglior giocatore della sua generazione, destinato a diventare presto uno dei migliori al mondo.

"Jódar è diventato, secondo me, il miglior giocatore di questa nuova generazione e quello con il maggiore potenziale", ha scritto Toni Nadal. "Penso che, tra qualche anno e, quasi certamente mi sbaglierò e saranno solo pochi mesi, Rafa diventerà uno dei migliori tennisti al mondo, un candidato serio a complicare la vita ai migliori giocatori del momento e a lottare per sollevare i trofei più importanti".

Jodar: ascesa e risultati

Jodar ha entusiasmato al MutuaMadrid Open, raggiungendo i quarti di finale da wild card e arrendendosi a Jannik Sinner. Nonostante la sconfitta, si è confermato una minaccia per i prossimi tornei su terra (Roma e Roland Garros). È destinato a crescere.

Il suo percorso nel circuito ATP è stato rapido: ha iniziato al numero 896, è entrato tra i primi 200 e nella Top 100, raggiungendo il best ranking al numero 34 della classifica ATP Live.

Le prospettive di Toni Nadal

Toni Nadal ha sottolineato come Jodar, al pari di Sinner e Alcaraz, sia efficace nel concludere i punti, ma debba migliorare la difesa. "Come Alcaraz e Sinner, Jódar è estremamente rapido e audace quando vuole chiudere i punti", ha spiegato Nadal.

"Ma, al contrario, è ancora un po' debole quando si tratta di difenderli. Questa sarà la parte del suo gioco che dovrà migliorare di più nei prossimi mesi."

Nonostante ciò, Toni Nadal è certo che lo spagnolo abbia qualità, disciplina e determinazione per competere nei tornei del Grande Slam. "Dopo aver visto la sua evoluzione torneo dopo torneo, in un'ascesa instancabile, nulla mi porta a pensare che non possa riuscirci".

Jodar, con il suo percorso e le recenti prestazioni, si afferma tra i principali osservati speciali.