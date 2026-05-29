Francesco Totti, icona del calcio italiano, ha lanciato un appello deciso per il rilancio del movimento calcistico nazionale. Ospite del nuovo format “Totti contro Tutti” di Betsson Sport, l'ex capitano ha dichiarato con fermezza: “L’unica vera cosa da fare in questo momento è tornare a puntare con forza e serietà sui settori giovanili”. Questo intervento giunge in un periodo particolarmente delicato per il calcio italiano, segnato dalla dolorosa assenza della Nazionale ai Mondiali per la terza volta consecutiva, un fatto che evidenzia una profonda crisi strutturale.

Nel corso della trasmissione, Totti ha posto l'accento su una delle cause principali di questa situazione: lo snaturamento delle rose della Serie A. Ha osservato come “ormai figurano pochissimi italiani e troppi innesti stranieri”, suggerendo una carenza di spazio per i talenti nostrani. L'ex numero dieci ha anche colto l'occasione per smentire categoricamente voci di attrito con Daniele De Rossi, affermando: “Non c’è mai stato alcun attrito tra me e Daniele”. Ha ribadito la natura del loro rapporto, sempre improntato su amicizia, rispetto e stima reciproca.

Un gesto di pentimento e un monito per i giovani

Durante il format, il campione ha ripercorso un episodio controverso del suo passato, l'espulsione nella finale di Coppa Italia del 5 maggio 2010, quando colpì Mario Balotelli.

Con un tono di sincero pentimento, Totti ha ammesso: “Oggi non lo rifarei assolutamente”. Ha spiegato che quel gesto fu il culmine di un “blackout totale dovuto a un accumulo di provocazioni e tensioni durato anni”. Da quell'esperienza, ha voluto trarre un messaggio educativo, rivolgendosi ai più giovani: “Non ripetano simili errori, poiché il calcio deve rimanere uno sport e un divertimento”.

Ricordi azzurri e ironia sul VAR

L'ex fuoriclasse ha condiviso anche alcuni dei suoi ricordi più vividi legati alla maglia azzurra. Ha citato come suo più grande rammarico la finale dell’Europeo 2000, persa contro la Francia “a una manciata di secondi dal fischio finale”, un momento che ancora oggi evoca un senso di amarezza.

Non è mancato un momento di ironia pungente sul Mondiale 2002 e l’arbitraggio controverso di Byron Moreno. Totti ha scherzato sulla possibilità del VAR in quell'occasione: “Se ci fosse stato il VAR nel 2002? Avrebbero buttato fuori direttamente l’arbitro”, sottolineando la percezione di un'ingiustizia subita.

La crisi dei settori giovanili: un'urgenza per il calcio italiano

Il richiamo di Totti a investire nei settori giovanili trova pieno riscontro nelle analisi sullo stato attuale del calcio italiano. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha proposto di destinare i proventi delle scommesse proprio al potenziamento di questi settori e delle infrastrutture. Questo evidenzia una chiara consapevolezza delle lacune esistenti, soprattutto considerando che i giocatori Under 21 rappresentano meno del due per cento del minutaggio totale in Serie A.

Un dato che sottolinea la necessità di un intervento strutturale e coordinato per invertire l'attuale tendenza e favorire l'emergere di nuovi talenti.

Un recente convegno, che ha visto la partecipazione di responsabili di vivai professionistici e dilettantistici, ha ulteriormente evidenziato l'importanza cruciale di questo tema. I partecipanti hanno concordato sulla necessità di investire in formazione, nuove idee, regole chiare e tempo per un efficace rilancio del calcio giovanile. Il messaggio centrale è univoco: la ripartenza del calcio italiano deve passare in modo imprescindibile dai settori giovanili, sia a livello professionistico che dilettantistico, per costruire le basi di un futuro più solido per la Nazionale e per l'intero movimento.