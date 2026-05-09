L'Udinese ha espresso una ferma condanna in seguito agli insulti razzisti che sarebbero stati rivolti all'attaccante Keinan Davis durante la partita disputata nel pomeriggio. Il club friulano ha manifestato «massima solidarietà e pieno supporto» al proprio giocatore, definendo gli epiteti «vergognosi» e qualificandoli come «atti deplorevoli» che minano profondamente i valori intrinseci dello sport.

La posizione dell'Udinese e l'accusa di Davis

Attraverso un comunicato ufficiale, la società bianconera ha ribadito con forza la propria condanna verso tali episodi: «Il club ribadisce la ferma condanna di simili atti deplorevoli che danneggiano gravemente l’immagine e i valori dello sport che amiamo».

L'Udinese ha inoltre garantito che «tutelerà Keinan in tutte le sedi» e ha espresso l'auspicio di una «rapida definizione dell’accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva in cui nutre piena fiducia», sottolineando l'importanza di un intervento celere e risolutivo.

Dal canto suo, Keinan Davis ha utilizzato il proprio profilo Instagram per denunciare pubblicamente l'accaduto, puntando il dito direttamente contro il difensore del Cagliari, Alberto Dossena. Nel suo messaggio, l'attaccante ha dichiarato: «Questo razzista codardo mi ha chiamato scimmia durante la partita. Spero che la Serie A faccia qualcosa a riguardo, ma vedremo», evidenziando la gravità dell'insulto ricevuto e la sua attesa per una reazione da parte delle istituzioni calcistiche.

La smentita di Dossena e la replica del Cagliari

Immediata è giunta la replica di Alberto Dossena, che ha negato con decisione l'accusa di razzismo. Attraverso un post su Instagram, il difensore ha affermato: «Essere accusato di razzismo mi rattrista e ferisce. È un’accusa molto pesante, mai mi passerebbe per la testa di rivolgermi ad un’altra persona, un collega, con un insulto di quel tipo. È la prima volta che mi capita una situazione del genere nella quale mi devo difendere da un’accusa infamante. Un comportamento del genere è quanto di più lontano dalla mia cultura ed educazione», respingendo categoricamente ogni addebito e sottolineando la sua estraneità a tali comportamenti.

Anche il Cagliari ha preso una posizione chiara, manifestando «sorpresa e profondo disappunto per il comunicato diffuso da Udinese Calcio».

Il club sardo ha ribadito con fermezza che i propri valori non ammettono alcuna forma di discriminazione e ha precisato che «quanto accaduto in campo è stato chiarito a fine gara nel pieno rispetto della verità dei fatti non avendo il presunto episodio trovato alcun riscontro oggettivo». Questa dichiarazione suggerisce una versione degli eventi differente da quella presentata dall'Udinese e da Davis.

Precedenti episodi e l'impegno contro la discriminazione

L'episodio che ha coinvolto Keinan Davis si inserisce in un quadro più ampio di problematiche legate al razzismo nel calcio, che ha visto l'Udinese già protagonista in passato di simili prese di posizione. Il club aveva infatti già condannato con veemenza insulti razzisti rivolti, sempre a Keinan Davis, e ad Hassane Kamara attraverso i social media.

In quelle occasioni, gli insulti erano stati definiti «vergognosi» e «inaccettabili», ribadendo l'impegno della società contro ogni forma di discriminazione e a tutela dei propri atleti.

In merito a uno di questi precedenti, Hassane Kamara aveva rilasciato un'intervista in cui dichiarava: «Abbiamo fatto una denuncia per principio: deve essere fatto ed è importante». Il giocatore aveva evidenziato come, pur vivendo personalmente la situazione con serenità, «ci sono persone che soffrono di discriminazione» e che il gesto della denuncia rappresentava un «aiuto e un supporto per quelli che soffrono per questi comportamenti», sottolineando l'importanza di non rimanere indifferenti di fronte a tali manifestazioni.