Il Bluenergy Stadium ha ospitato oggi la prima edizione del Football Performance Summit, appuntamento organizzato da Udinese Calcio e dedicato ai professionisti della preparazione atletica e della performance sportiva nel calcio di alto livello. All’evento hanno partecipato oltre 200 persone, con una significativa presenza internazionale: circa il 25% dei partecipanti proveniva infatti dall’estero, con rappresentanti arrivati da diversi Paesi europei.

Il summit

Il summit, ideato dall’head of performance bianconero Jordi Garcia, ha riunito preparatori atletici, ricercatori, aziende tecnologiche e specialisti del settore per approfondire le metodologie e le tecnologie più avanzate applicate alla performance sportiva.

Nel corso della giornata si sono alternati interventi di professionisti con esperienze maturate in club di primo piano come Manchester City, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Barcellona, Aston Villa ed Everton, oltre a workshop organizzati dai partner tecnologici della manifestazione. Per l’Udinese, il summit rappresenta "un ulteriore passo nella valorizzazione del know how sviluppato nell'ambito della performance sportiva e conferma il ruolo del Bluenergy Stadium come sede di eventi internazionali capaci di generare ricadute anche per il territorio friulano". La manifestazione era stata preceduta ieri sera da un welcome cocktail ospitato al Castello di Udine, alla presenza dei rappresentanti del club e delle istituzioni regionali.