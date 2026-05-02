A Udine, il Bluenergy Stadium ha ospitato un significativo momento di memoria collettiva prima del fischio d'inizio della partita tra Udinese e Torino. Il club friulano ha scelto di dedicare il prepartita alla solenne commemorazione del cinquantesimo anniversario del devastante terremoto del Friuli del 1976, trasformando l'evento sportivo in un'occasione di profonda riflessione e tributo alla resilienza del territorio. L'iniziativa ha voluto onorare la memoria di un evento che ha segnato profondamente la regione, ricordando le vittime e lo spirito di ricostruzione che ne è seguito.

La toccante cerimonia si è svolta pochi istanti prima del calcio d’inizio, richiamando l'attenzione di tutti i presenti. Tra le figure istituzionali che hanno partecipato attivamente, spiccavano il vicepresidente della giunta regionale, Mario Anzil, e l’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. Quest'ultimo ha voluto sottolineare l'importanza della figura del commissario straordinario alla ricostruzione, Giuseppe Zamberletti, la cui opera fu fondamentale in quel periodo. Un nutrito gruppo di sindaci, rappresentanti dei 45 comuni più colpiti dal sisma, è stato accolto sugli spalti, a testimonianza del legame indissolubile tra la squadra e le comunità locali. Al loro fianco, circa tremila volontari della Protezione civile, insieme agli alpini e ai vigili del fuoco, hanno ricevuto un caloroso applauso, simbolo di gratitudine per il loro incessante impegno, ieri come oggi, nelle situazioni di emergenza.

Un tributo di profonda partecipazione e sentimento

Uno dei momenti più intensi e carichi di emozione è stata l’esecuzione del canto “Stelutis Alpinis” da parte della Fanfara della Brigata Julia dell’Esercito. Questo brano, profondamente radicato nella cultura locale, è considerato un vero e proprio simbolo dell’identità friulana e ha risuonato nello stadio con una forza particolare. Il pubblico, visibilmente commosso, ha seguito in silenzio la melodia, tributando al termine un lungo e sentito applauso che ha amplificato l'atmosfera di condivisione e rispetto. Il tributo ha creato un legame tangibile tra le generazioni, unendo chi ha vissuto direttamente la tragedia e chi ne porta avanti la memoria.

Prima del fischio d’inizio, un ulteriore gesto di rispetto ha arricchito il momento commemorativo: è stato osservato un minuto di silenzio, come disposto dal CONI, anche in memoria di Alex Zanardi. Questo omaggio ha aggiunto un ulteriore strato di significato alla cerimonia, unendo il ricordo della tragedia del 1976 a quello di una figura sportiva di grande ispirazione, recentemente scomparsa, rendendo il prepartita un crocevia di memorie e valori.

Il contesto delle celebrazioni regionali

L’iniziativa dell’Udinese Calcio si inserisce armoniosamente nel più ampio calendario delle celebrazioni organizzate per il cinquantesimo anniversario del sisma. Queste commemorazioni culmineranno mercoledì 6 maggio, quando a Gemona sono attesi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per un evento di portata nazionale.

Il tributo offerto dall'Udinese Calcio ha così trasformato il prepartita in un’occasione di profonda riconoscenza verso tutti coloro che, ieri come oggi, sono in prima linea nelle emergenze, dimostrando un impegno costante e instancabile. Questo gesto ha rafforzato ulteriormente il legame storico e culturale tra la squadra e il suo territorio, il Friuli, evidenziando come lo sport possa essere veicolo di valori civici e di memoria storica.