Un tifoso della Juventus, membro di spicco del gruppo ultras dei Viking, è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio a Torino, durante i violenti scontri che hanno preceduto il sentito derby cittadino. L'uomo è stato identificato come Marco Leonardo Basoccu, un trentaseienne originario di Torino ma residente a Milano, dove svolge con successo la professione di commercialista. L'incidente ha gettato un'ombra sulla giornata sportiva, portando l'attenzione sulle dinamiche del tifo organizzato.

Il profilo di Marco Leonardo Basoccu e il suo stato di salute

Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, è stato prontamente sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico presso l’ospedale Molinette di Torino a seguito delle gravi lesioni riportate. Le sue condizioni, sebbene ancora serie, sono state definite stabili dai medici. Basoccu, che ha scelto Milano come sua città adottiva, ha recentemente acquistato una casa insieme alla sua fidanzata, costruendo lì la sua vita professionale e personale. I suoi genitori, Pierluigi e Maria Teresa, e la sorella di 35 anni, risiedono invece a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, mantenendo un legame con le sue origini piemontesi.

Nonostante la sua appartenenza al gruppo ultras dei Viking, uno storico sodalizio juventino con base operativa a Milano e ben noto alle forze dell’ordine torinesi, Basoccu non risulta avere a suo carico alcuna denuncia penale né alcun provvedimento di Daspo, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive.

Questo dettaglio evidenzia una situazione complessa, in cui la militanza in un gruppo ultras non si è tradotta, nel suo caso, in precedenti giudiziari.

La dinamica degli scontri e la natura delle ferite

Gli episodi di violenza che hanno coinvolto gli ultras della Juventus e del Torino si sono verificati nelle ore precedenti l'inizio del derby, culminando nel ferimento di Basoccu. Secondo le prime e dettagliate ricostruzioni effettuate dalle autorità competenti, l'uomo avrebbe riportato un trauma cranico severo. La causa più probabile di questa grave lesione è l'impatto con un oggetto contundente, che si ipotizza essere stato una bottiglia di vetro. È stato escluso che le lesioni siano state provocate da un lacrimogeno, poiché non sono stati riscontrati segni di bruciature sul corpo del ferito, fornendo un quadro più chiaro sulla natura dell'aggressione.

Attualmente, il tifoso è ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale Molinette, dove i medici continuano a monitorare attentamente il suo stato di salute. Nella giornata odierna, è prevista l'esecuzione di una tac di controllo, un esame fondamentale per valutare l'evoluzione del quadro clinico. Sebbene le sue condizioni siano state stabilizzate, la prognosi rimane riservata, indicando la persistenza di una situazione delicata che richiede massima cautela e osservazione costante da parte del personale medico.