Un pomeriggio di grande intensità ha accolto Jannik Sinner, il numero uno del mondo, al Foro Italico. L'ingresso in campo del tennista è stato salutato da un fragoroso boato e da migliaia di tifosi, accorsi sin dalle prime ore del pomeriggio al Campo 5. Qui, Sinner si è allenato per un'ora con Alessandro Ingarao, campione italiano di seconda categoria tra il 2022 e il 2025. La sessione, caratterizzata da scambi da fondo campo, discese a rete e alcune battute, si è svolta tra incessanti cori di incitamento, striscioni che lo ritraevano come un "santo" e continui applausi.

Al termine, Sinner ha salutato il pubblico con un gesto della mano verso le tribune, concludendo una giornata da vera superstar.

L'atmosfera al Campo 5: un allenamento da evento

L'atmosfera al Campo 5 ha replicato quella di una partita vera, con un'accoglienza da stadio per il campione. Cori, applausi e striscioni hanno scandito ogni movimento di Sinner, trasformando l'allenamento in un autentico evento collettivo. Il tifo entusiasta e la partecipazione del pubblico hanno confermato lo status di idolo del tennista. La sessione, tenutasi il 7 maggio 2026 al Foro Italico, ha visto Sinner impegnato per un'ora, alternando scambi da fondo, discese a rete e momenti di leggerezza, prima di congedarsi con un saluto ai suoi sostenitori.

Il calore dei tifosi romani e il bagno di folla

Il pubblico romano ha tributato a Sinner un'accoglienza calorosa fin dal suo arrivo al Foro Italico. Migliaia di tifosi si sono radunati per ammirarlo da vicino, tra cori, applausi e telefoni alzati. Sinner ha ricambiato con un sorriso timido ma sincero, fermandosi più volte per esprimere gratitudine, firmare autografi e persino realizzare un selfie collettivo con la folla. Un momento particolarmente emozionante si è verificato sotto il ponte del Centrale, dove una moltitudine di persone lo ha atteso per acclamarlo, rendendo la giornata indimenticabile per gli appassionati romani.