USA Gymnastics ha ufficializzato le squadre femminili (junior e senior) che prenderanno parte ai Pan American Gymnastics Championships 2026. La selezione è avvenuta al raduno nazionale FlipFest tramite una competizione interna.

Per la squadra senior sono state scelte Charleigh Bullock, Claire Pease, Lila Richardson, Hezly Rivera e Simone Rose; Alessia Rosa è stata designata come riserva itinerante. La squadra junior comprende Vivi Crain, Amia Pugh-Banks, Addalye VanGrinsven e Sydney Williams, con Paisley Ritger che ricoprirà il ruolo di riserva.

Risultati delle selezioni

Nella selezione senior, Hezly Rivera si è imposta con un punteggio di 56.200, sfiorando il 14.000 in tutti gli attrezzi. Al secondo posto si è classificata Claire Pease (55.750), che ha debuttato un Cheng al volteggio e un Moors al corpo libero. Il podio è stato completato da Charleigh Bullock (55.500), grazie anche a un 14.300 alle parallele.

Tra le junior, Addalye VanGrinsven ha vinto la selezione con 52.650 punti, seguita da Amia Pugh-Banks (52.100) e Vivi Crain (51.350). Dopo la selezione, Alessia Rosa (senior), Vivi Crain (junior) e Paisley Ritger (junior) sono state inserite nelle nazionali femminili statunitensi.

Calendario e importanza dei Campionati

I Pan American Artistic Gymnastics Championships 2026 si terranno a Rio de Janeiro, Brasile.

Le gare senior sono in programma dal 17 al 21 giugno, mentre la competizione junior si svolgerà dal 18 al 20 giugno. Al raduno di selezione hanno partecipato anche Addy Fulcher, Greta Krob, Zoey Molomo, Espy Chang, Aulya Daniels, Amariah Moore e Cassandra Tan. Alcune atlete di spicco, come Skye Blakely, Leanne Wong, Joscelyn Roberson, Reese Esponda e Dulcy Caylor, hanno invece optato per non prendere parte alla selezione.

In parallelo, la squadra maschile statunitense è stata annunciata per la stessa manifestazione. L'obiettivo è difendere il titolo conquistato nel 2025 e ottenere la qualificazione ai prossimi eventi internazionali. La competizione rappresenta infatti un passaggio chiave per la qualificazione ai Mondiali 2026 di Rotterdam e ai Pan American Games 2027 di Lima, Perù.