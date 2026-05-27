Michael Valgren ha trionfato nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia, da Cassano d’Adda ad Andalo, ottenendo la sua prima vittoria in un Grande Giro. Il ciclista danese si è imposto con un attacco decisivo nell’ultimo chilometro, dopo una fuga di 202 km che lo ha visto protagonista.

La Fuga e l'Attacco Decisivo

La tappa ha preso vita fin dai primi chilometri con una fuga numerosa, composta da Niklas Larsen, Jan Christen, Rémi Cavagna, Michael Valgren, Alessandro Tonelli, Manuele Tarozzi e Andreas Leknessund, che ha guadagnato fino a due minuti sul gruppo principale.

Nel finale, dopo attacchi e contatti tra i fuggitivi, Valgren ha sferrato l’azione vincente a circa un chilometro dall’arrivo. Ha staccato i compagni di fuga, resistendo fino al traguardo di Andalo per conquistare la vittoria.

Il Podio e la Classifica Generale

Al secondo posto si è piazzato Andreas Leknessund, staccato di pochi secondi, mentre Damiano Caruso ha completato il podio. Nonostante la vittoria di tappa, la maglia rosa resta saldamente sulle spalle di Jonas Vingegaard, che mantiene un vantaggio rassicurante nella classifica generale.

Il Trionfo di Valgren e la Maglia Rosa

Per il 34enne Michael Valgren, questa è la prima vittoria in un Grande Giro dopo dodici partecipazioni, un risultato che corona una carriera segnata da alti e bassi, inclusa una grave caduta nel 2022 che aveva messo a rischio la sua carriera.

La sua azione è stata studiata e perfetta, cogliendo il momento giusto quando i compagni di fuga hanno esitato.

Per Andreas Leknessund, questa è la terza seconda posizione in questo Giro, un risultato che ha lasciato amarezza: “Ero troppo lento a reagire”, ha ammesso. La tappa odierna conferma la supremazia di Jonas Vingegaard nella classifica generale, che sembra sempre più indirizzata verso un suo trionfo finale a Roma.