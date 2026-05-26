Il Gran Premio del Canada ha offerto uno spettacolo avvincente, ma per Max Verstappen il merito è da attribuire alla qualità dei piloti, non alle vetture attuali. A Montreal, George Russell e Kimi Antonelli si sono contesi la testa per trenta giri, prima del ritiro di Russell. Successivamente, Lewis Hamilton ha recuperato terreno su Verstappen, conquistando il secondo posto. Verstappen ha enfatizzato come i piloti, i migliori al mondo, garantiscano spettacolo anche con "auto a noleggio", indipendentemente dalle specifiche tecniche.

Le critiche di Verstappen e il piacere della competizione

Il campione olandese ha espresso perplessità riguardo la complessità delle regole della Formula 1, ritenendo che rendano la disciplina meno accessibile e difficile per i tifosi. "È tutto troppo complesso. La maggior parte delle regole, i fan nemmeno sanno cosa affrontiamo mentre guidiamo", ha dichiarato, auspicando che i cambiamenti previsti per il prossimo anno portino a un motorsport "più puro" e "naturale". Nonostante le critiche, Verstappen ha sottolineato il piacere della competizione in pista, in particolare nel duello con Hamilton, definendo la gara "molto bella" e "piacevole", la sua prima senza eventi particolari.

Hamilton sulle vetture 2026 e il bilancio del paddock

Anche Lewis Hamilton, secondo classificato in Canada, ha definito la guida delle vetture 2026 "una sensazione strana" a causa del calo di potenza a metà rettilineo, che rende la guida meno coinvolgente. Ha però riconosciuto che le nuove monoposto permettono di seguire più da vicino gli avversari, favorendo i sorpassi.

Il team Haas ha affrontato un weekend impegnativo a Montreal. Oliver Bearman ha ottenuto un punto con il pacchetto aggiornato, mentre Esteban Ocon ha faticato. Il capo Ayao Komatsu ha confermato l'efficacia del carico aerodinamico, ma ha evidenziato la necessità di ottimizzare lo sviluppo futuro.

Anche Cadillac ha mostrato i suoi migliori progressi in Formula 1, pur senza risultati tangibili.

Sergio Perez è stato penalizzato nella Sprint e costretto al ritiro in gara per un guasto, mentre Valtteri Bottas ha lottato con il bilanciamento. Il boss Graeme Lowdon ha comunque sottolineato gli "utili apprendimenti" e un "passo avanti nelle prestazioni", pur riconoscendo aree di miglioramento operativo.

Infine, George Russell ha ricevuto una multa di 5.000 euro (sospesa) per aver lanciato il poggiatesta dalla sua vettura dopo il ritiro. Russell si è scusato, riconoscendo di non aver dato un buon esempio.

Il dibattito tra i piloti, in particolare tra Verstappen e Hamilton, evidenzia la centralità del talento umano per lo spettacolo in Formula 1. Le attese sono ora rivolte ai futuri regolamenti per una maggiore "purezza" del motorsport.