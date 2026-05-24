Max Verstappen ha minacciato di lasciare la Formula 1 se le modifiche al regolamento tecnico per il 2027 non saranno attuate. La sua permanenza è legata all'approvazione di nuove norme che prevedono un aumento del motore a combustione interna al 60% rispetto al 40% dell'energia elettrica.

Le proposte FIA sono una "direzione molto positiva", ma Verstappen avverte: "Se resta così, sarà un anno lungo che non voglio. È mentalmente non fattibile. Davvero no." Ha escluso un anno sabbatico, preferendo "altre cose divertenti".

Si è detto fiducioso nei cambiamenti: "Restiamo sul lato positivo – stiamo ancora guardando di realizzare questi cambiamenti."

Il dibattito nel paddock e il ruolo della FIA

La proposta FIA per riequilibrare motore termico ed elettrico ha il sostegno di Red Bull e Mercedes. Altri costruttori, però, esprimono preoccupazioni per costi e competitività. Andrea Stella (McLaren) sottolinea la necessità di un cambiamento hardware: "Un cambiamento dell’hardware è necessario. La proposta FIA, che mira ad aumentare la potenza ICE tramite il flusso di carburante e a ridistribuire quella elettrica, è un pacchetto importante per migliorare la F1." Ha evidenziato come l'interesse generale debba prevalere per preservare il valore dello sport.

Verstappen, in accordo con Carlos Sainz, ribadisce: "Certo, sono d’accordo. E sarà meglio per lo sport nel suo complesso." Riconoscendo la natura politica della situazione, ha esortato FIA e FOM a mantenere una posizione ferma: "Se la FIA è forte, e anche dal lato di F1 [management], devono semplicemente farlo."

Prospettive per il 2027

L'iniziale "accordo di principio" è contestato da alcuni costruttori (rinvii al 2028 o modifiche limitate). Verstappen, critico delle attuali normative, non si è sorpreso dall'evoluzione politica, ma ha ribadito l'urgenza di un cambiamento per la F1: "Questo è Formula 1. È così. Un peccato," ha commentato. La discussione sulle nuove regole resta complessa: la FIA deve bilanciare esigenze dei team e competitività/sostenibilità. La decisione influenzerà il futuro della F1 e la carriera di Verstappen.