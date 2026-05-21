Max Verstappen ha espresso la probabilità di rimanere in Formula 1 anche nella prossima stagione, motivato dalle modifiche proposte alle power unit per il 2027. La FIA ha concordato di rivedere i regolamenti motori, spostando l'equilibrio energetico da una ripartizione quasi paritaria tra combustione interna ed energia elettrica a un rapporto 60:40 a favore della combustione interna.

In passato, Verstappen aveva manifestato dubbi sul suo futuro in Formula 1, insoddisfatto dello stile di guida delle recenti monoposto. Ora, però, i cambiamenti imminenti potrebbero convincerlo a restare.

Il pilota ha affermato: “Sta sicuramente andando in una direzione molto positiva… è il minimo che speravo… è ciò di cui lo sport ha bisogno”. Ha aggiunto che queste modifiche “aumentano le possibilità di restare”, auspicando “un buon prodotto in Formula 1” per divertimento e soddisfazione. Pur non impegnandosi definitivamente, Verstappen si è detto felice della situazione, dei progressi del suo team e del contesto stimolante.

L'apertura della FIA e il dialogo con i piloti

Il campione del mondo ha inoltre elogiato la FIA e la dirigenza della Formula 1 per l'apertura al dialogo con i piloti e la disponibilità a modificare i regolamenti in base ai feedback. Verstappen ha sottolineato come la sua voce di pilota di successo abbia un peso significativo, apprezzando l'approccio aperto delle istituzioni per migliorare lo sport.

Le modifiche tecniche previste per il 2027

Le modifiche regolamentari, previste per il 2027, mirano a correggere i problemi delle attuali normative ibride, incluso il ‘yo-yo racing’. Nikolas Tombazis ha spiegato che la FIA ha deciso di aumentare la potenza dei motori a combustione interna e ridurre la componente elettrica, mantenendo il concetto ibrido. L'obiettivo è evitare che i piloti risparmino energia eccessivamente nei rettilinei, consentendo di attaccare senza gestire la batteria. Le revisioni prevedono un aumento di circa 50 kW nel motore termico e una equivalente diminuzione della parte elettrica. L'introduzione nel 2027 offre ai costruttori tempo adeguato per l'adattamento.