Ancora Jonas Vingegaard al Giro d'Italia di ciclismo. Il campione danese sta imponendo un dominio sempre più netto sulle strade della corsa corsa, apparendo in chiara crescita tappa dopo tappa. Vingegaard ha messo la sua firma anche sulla sedicesima tappa, l'arrivo in salita in terra elvetica a Carì. La Visma ha tenuto in pugno la corsa, non permettendo alla fuga di guadagnare spazio, e il danese ha poi staccato nettamente gli avversari sulla salita conclusiva.

Oltre 1800 di VAM

La prestazione di Jonas Vingegaard sulla salita di Carì è stata davvero notevole.

La maglia rosa ha espresso una scalata impeccabile, dando prova di essere più vicino alla sua forma migliore rispetto alle prime tappe di montagna della corsa. La salita di Carì è inedita per il Giro d'Italia, ma è stata affrontata più volte al Giro di Svizzera. Il record di scalata apparteneva ad Adam Yates, che nel 2024 aveva completato questa salita in 31'42''.

Vingegaard ha demolito quel primato, completando la salita in 30'50'', quasi un minuto in meno rispetto al tempo del britannico. Il corridore della Visma è salito ad oltre 22 chilometri orari di media, esprimendo una VAM di 1812 e un wattaggio per chilo stimato in 6.65.

La salita di Carì è molto impegnativa, misurando 11 chilometri e 450 metri con una pendenza media dell'8.1%.

Nessuna sfida a distanza con Pogacar

Nel dopo corsa, Vingegaard ha parlato della motivazione speciale che aveva per questa giornata, la sua prima tappa di montagna in maglia rosa. "I miei compagni di squadra ed io eravamo molto motivati, volevamo provare a vincere con la maglia rosa," ha dichiarato il dominatore della corsa subito dopo l'arrivo. "Volevamo cogliere subito la prima occasione, se non ci fossimo riusciti, avremmo potuto riprovare."

Vingegaard ha fatto la differenza a metà della salita verso Carì, dopo il lavoro preparatorio di Kuss e Piganzoli. "È stata una salita molto dura. Lunga, credo circa mezz'ora. Ma oggi i miei compagni di squadra hanno fatto un ottimo lavoro. Erano in testa fin dall'inizio e non hanno dato alcuna possibilità al gruppo di testa.

Nell'ultima salita, hanno assottigliato il gruppo. Poi ho dovuto fare il resto. Sono felice di averli ripagati di nuovo" ha commentato la maglia rosa.

Il danese della Visma ha ottenuto così la sua quarta vittoria in questo Giro d'Italia, avvicinandosi allo score messo a segno da Pogacar due anni fa. Vingegaard ha però negato che ci sia una sfida a distanza per raggiungere lo stesso bottino del grande rivale. "No, prendo tutto giorno per giorno. Ora ho quattro tappe. Vedremo cosa facciamo per il resto della settimana" ha risposto Vingegaard.