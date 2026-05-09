Nella seconda tappa del Giro d’Italia 2026 di ciclismo, una maxicaduta a circa 23 chilometri dal traguardo ha segnato profondamente lo svolgimento della corsa. Diversi corridori sono stati coinvolti nell'incidente e ben quattro, Vine, Soler, Holter e Buitrago, sono stati costretti al ritiro. Il grande favorito alla vittoria finale, Jonas Vingegaard, ha poi attaccato sulla salita del Monastero, seguito da Pellizzari e Van Eetvelt, ma il terzetto è stato raggiunto nelle ultime centinaia di metri e la vittori aè andata a sorpresa all'uruguagio Guillermo Silva.

'Sono caduti davanti a me'

L'episodio ha riportato alla mente dello stesso Vingegaard un precedente spiacevole, la sua brutta caduta al Giro dei Paesi Baschi del 2024. Intervistato dal corrispondente di Feltet, il danese ha commentato: «Sì, è stato un po’ diverso, ma certo è stato un brutto incidente. Spero davvero che tutti stiano bene. Sono caduti proprio davanti a me».

Parole che sottolineano la drammaticità dell’episodio, ma anche la fortuna con cui Vingegaard ha evitato conseguenze. Tra i corridori caduti, pesanti sono state le ripercussioni sulla classifica generale. Derek Gee ha perso quasi un minuto, mentre Adam Yates, visibilmente segnato dalla caduta, ha chiuso la tappa con un ritardo superiore ai 13 minuti dai leader, compromettendo le sue ambizioni di successo nella corsa rosa.

'Era il modo più sicuro di affrontare il finale'

Vingegaard, consapevole della situazione delicata, aveva messo a punto un piano di gara aggressivo per affrontare la seconda tappa, proprio per limitare i rischi. L’obiettivo principale era attaccare, specialmente dopo che l’incidente aveva concretizzato i timori delle cadute. Il danese ha attaccato sull’ultima salita, prima imponendo un ritmo elevato con Piganzoli e poi accelerando in prima persona. Dietro di lui si sono portati Giulio Pellizzari e Lennert Van Eetvelt.

«Quello era il nostro piano per tutta la giornata», ha spiegato Vingegaard a Feltet. «Attaccare, soprattutto dopo quella caduta. Era il modo più sicuro per affrontare il finale: più numeroso fosse stato il gruppo, più insidiosa sarebbe stata l’ultima discesa».

Una strategia quindi dettata dalla necessità di evitare ulteriori rischi più che dalla ricerca della vittoria di tappa. Alla fine il terzetto con Vingegaard è stato ripreso da un gruppo più numeroso che si è giocato la vittoria allo sprint. Il danese ha chiuso la tappa al 21° posto, mentre la vittoria è andata a Guillermo Thomas Silva della XDS Astana.

La giornata ha confermato ancora una volta la durezza e l’imprevedibilità del Giro d’Italia, dove ogni episodio può cambiare radicalmente le strategie e le sorti della corsa. Jonas Vingegaard, pur senza guadagnare terreno in classifica, ha dimostrato lucidità nel gestire una situazione potenzialmente critica.