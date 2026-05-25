Nonostante la sua posizione di leader incontrastato, Jonas Vingegaard mantiene alta la guardia al Giro d'Italia 2026. Il campione danese ha ribadito con fermezza che la corsa è tutt'altro che chiusa, avvertendo che la terza e ultima settimana si preannuncia come la fase più insidiosa e ricca di potenziali colpi di scena.

Nel giorno di riposo conclusivo della Corsa Rosa, Vingegaard ha incontrato i media in videoconferenza, esprimendo una cautela che stride con l'apparente dominio. «Da qui alla fine possono succedere tante cose», ha dichiarato il corridore, elencando scenari come «una giornata di crisi, magari cadere o ammalarmi».

Queste parole sottolineano la sua profonda consapevolezza che, nonostante la Maglia Rosa saldamente sulle sue spalle, ogni imprevisto può ribaltare la situazione. Il danese ha chiarito di non avere alcuna intenzione di abbassare la guardia, mantenendo alta la concentrazione e la determinazione in vista delle tappe decisive che attendono il gruppo.

La minaccia degli avversari

La prudenza di Vingegaard è alimentata anche da una lucida analisi degli avversari. Il campione della Visma | Lease a Bike ha identificato in Felix Gall il rivale più pericoloso e temibile. «Gall sta disputando un ottimo Giro», ha spiegato Vingegaard, aggiungendo con cognizione di causa: «Credo sia il più pericoloso per me, visto anche come sono andati gli ultimi arrivi in salita».

Questa valutazione dettagliata evidenzia la minaccia concreta rappresentata dalle prestazioni costanti di Gall, specialmente nelle frazioni più impegnative in montagna, dove le differenze tra i contendenti possono essere amplificate e decisive.

Il Giro come trampolino per il Tour

Oltre all'immediata sfida del Giro d'Italia, Vingegaard ha già uno sguardo rivolto al futuro e, in particolare, al prestigioso Tour de France. «In genere nella seconda grande gara dell’anno rendo meglio», ha affermato, suggerendo che la Corsa Rosa possa servire anche come una preparazione strategica e un banco di prova fondamentale per la Grande Boucle. Ha concluso il suo intervento dicendo: «Il Giro può aiutarmi a fare bene in Francia», un'affermazione che posiziona questa competizione non solo come un obiettivo primario in sé, ma anche come un trampolino di lancio essenziale per le sue ambizioni di successo nella corsa a tappe più famosa del mondo.

Le insidie della fase finale

La prudenza manifestata dal leader trova un'ampia conferma nell'analisi delle caratteristiche intrinseche della corsa. La terza settimana del Giro è universalmente riconosciuta come la fase più impegnativa, cruciale e potenzialmente decisiva. Vingegaard stesso, pur avendo conquistato la Maglia Rosa con autorità nella tappa di Pila, aveva già avvertito in precedenza che «la terza settimana è di gran lunga la più dura» e che «la corsa non è affatto finita». Questa percezione di estrema difficoltà è condivisa anche da altri protagonisti di spicco: Felix Gall, attualmente in seconda posizione nella classifica generale, ha sottolineato con realismo che «c’è ancora una grande lotta per il podio» e che «mancano ancora sette giorni e, come sempre, può succedere di tutto».

Queste dichiarazioni collettive rafforzano l'idea che, nonostante i distacchi accumulati, la battaglia per la vittoria finale è ancora aperta e ricca di potenziali ribaltamenti, mantenendo alta la tensione fino all'ultimo chilometro.