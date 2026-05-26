Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ha siglato un'altra memorabile impresa al Giro d'Italia, conquistando in solitaria la sedicesima tappa e rafforzando in modo significativo la sua leadership in maglia rosa. Il campione danese ha dominato la frazione Bellinzona-Carì, un percorso di 113 chilometri interamente sviluppato in territorio svizzero, ottenendo il suo quarto successo in questa edizione della corsa, tutti caratterizzati da arrivi in salita. Questa ennesima vittoria consolida in maniera perentoria il suo primato nella classifica generale, ampliando ulteriormente il già cospicuo vantaggio accumulato sui diretti inseguitori.

L'assolo di Vingegaard a Carì: un dominio incontrastato

La frazione odierna, interamente svolta in territorio elvetico, si è snodata su 113 chilometri culminando con l'impegnativa ascesa finale verso Carì. È stato proprio in questa fase cruciale che Vingegaard ha sferrato l'attacco decisivo, a circa sei chilometri e mezzo dal traguardo. Con una progressione potente e inarrestabile, il danese ha rapidamente distaccato il gruppo dei favoriti, accumulando un vantaggio superiore al minuto sui principali contendenti e dimostrando una superiorità schiacciante sulle pendenze montane. Questa è la sua prima vittoria di tappa ottenuta indossando la prestigiosa maglia rosa, un simbolo del suo dominio.

Al traguardo, l'austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM) ha conquistato il secondo posto, giungendo con un ritardo di un minuto e nove secondi dal vincitore.

Sul terzo gradino del podio virtuale di tappa si è posizionato l'australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), che ha accusato un ritardo di un minuto e undici secondi. A seguire, l'olandese Thymen Arensman e il canadese Derek Gee hanno completato la top five di giornata, mostrando comunque una buona resistenza. Un ruolo cruciale per il successo di Vingegaard è stato svolto dal suo compagno di squadra Piganzoli, che ha lavorato instancabilmente per lanciarlo verso l'assalto finale alla vetta. Meno fortunata è stata la giornata per Giulio Pellizzari, che ha perso contatto con il gruppo dei migliori nell'ultima salita, arrivando al traguardo con un ritardo significativo che ha compromesso la sua posizione.

Classifica generale: la maglia rosa sempre più salda

Con questa ennesima e convincente dimostrazione di forza, Jonas Vingegaard ha ulteriormente consolidato la sua posizione di leader nella classifica generale. Il ciclista danese, che indossa la maglia rosa ininterrottamente da sabato scorso, ora vanta un margine di quattro minuti e tre secondi sul suo più diretto inseguitore, Felix Gall. La terza posizione è occupata da Thymen Arensman, con un ritardo complessivo di quattro minuti e ventisette secondi, mentre Jai Hindley si trova in quarta posizione, a cinque minuti esatti dal leader. La sua supremazia, specialmente in montagna, è stata confermata da queste prestazioni eccezionali.