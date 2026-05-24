Luna Rossa ha conquistato una significativa vittoria nella regata preliminare della Louis Vuitton 38ª America’s Cup, svoltasi nelle acque di Cagliari. Il team italiano si è imposto nel match race conclusivo, superando il team New Zealand. L'evento, tenutosi nel Golfo degli Angeli, ha rappresentato la tappa inaugurale del percorso verso la finale di Napoli.

La competizione a Cagliari: date e protagonisti

La competizione si è svolta a Cagliari, nel Golfo degli Angeli, dal 21 al 24 maggio 2026. Dopo intense regate di flotta, Luna Rossa ha guadagnato l'accesso alla fase finale.

Qui, ha affrontato il team New Zealand, trionfando e aggiudicandosi il trofeo della tappa sarda.

La performance dominante di Luna Rossa e le ambizioni

Fin dalle prime fasi, Luna Rossa ha mostrato netta superiorità, dominando l'intera fase preliminare. Questa performance ha permesso al team di assicurarsi il primo posto, garantendosi l'accesso diretto al decisivo match race conclusivo. L'avversario in finale è stato Emirates Team New Zealand. La vittoria non ha solo sancito il successo del team italiano, ma ha anche inviato un messaggio chiaro sulle proprie ambizioni. Luna Rossa ha ribadito l'intenzione di essere protagonista assoluta nella sfida finale per la Coppa America, a Napoli nel 2027.

Cagliari: primo banco di prova per la Road to Naples

La regata preliminare di Cagliari ha rappresentato un primo banco di prova ufficiale per la "Road to Naples". Luna Rossa ha confermato forza e familiarità con il campo di regata locale, un vantaggio strategico. L'evento ha richiamato numerosi team internazionali, offrendo un'emozionante anteprima delle sfide e delle strategie della prossima edizione della Coppa America, delineando i primi equilibri in vista del prestigioso trofeo.