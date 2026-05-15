La nazionale italiana femminile di pallavolo ha siglato un'altra convincente vittoria contro la Francia, imponendosi nel secondo test amichevole disputato al PalaIgor di Novara. Dopo aver già prevalso a Biella, le azzurre, sotto la guida attenta di Julio Velasco, hanno replicato il successo, superando le transalpine con un netto 3-0 (parziali di 26-24, 25-14, 25-18). Questa solida e corale prestazione ha permesso alla squadra di congedarsi dal Piemonte con un bilancio impeccabile, chiudendo la settimana con una netta vittoria. L'incontro ha rappresentato la conclusione di una settimana di lavoro intenso e proficuo per il gruppo azzurro, che ha svolto la preparazione al centro federale Pavesi in vista del primo grande appuntamento stagionale: la Nations League in Brasile.

La partita di Novara ha visto emergere alcune delle giovani più promettenti del panorama pallavolistico italiano. Le atlete Nervini e Omoruyi si sono distinte mettendo a segno dodici punti ciascuna, dimostrando grande incisività in attacco. In particolare, Loveth Omoruyi è stata nominata MVP della serata, grazie alla sua prestazione determinante e di alto livello. Il pubblico presente al PalaIgor ha sostenuto calorosamente la squadra, contribuendo a creare un'atmosfera positiva e coinvolgente per tutte le giocatrici. Al termine di questa fase di test, le azzurre potranno godere di qualche giorno di riposo meritato prima del prossimo impegno. Il nuovo raduno è infatti previsto al Centro federale Pavesi di Milano, dove la squadra si preparerà per l'ultimo torneo amichevole prima della partenza per la VNL: l'AIA AeQuilibrium Cup Women Elite, in programma nella città di Genova dal 22 al 24 maggio.

Un gruppo giovane e determinato per Velasco

Il ciclo di test match contro la Francia ha offerto al commissario tecnico Julio Velasco l'opportunità di far debuttare diverse nuove giocatrici, concedendo spazio e responsabilità a molte atlete emergenti. La vittoria ottenuta a Novara conferma la solidità complessiva del gruppo e la sua capacità di mantenere alta la concentrazione anche nei momenti più decisivi, come evidenziato dal parziale combattuto del primo set, vinto con un margine minimo. L'Italia ha saputo gestire con maturità e autorevolezza il ritmo della partita, imponendo il proprio gioco fin dalle prime battute e mostrando una buona intesa e coesione tra i reparti in campo.

Il percorso di preparazione verso la Nations League

Il doppio confronto amichevole con la Francia rappresenta un passaggio fondamentale e strategico nella preparazione della nazionale femminile in vista dell'imminente Nations League. Già nel primo test match, disputato nella località di Biella, le azzurre avevano dimostrato la loro superiorità superando la Francia con un altro netto 3-0, confermando la costante crescita del gruppo e l'efficacia del lavoro svolto sotto la guida tecnica. La squadra di Velasco ha mostrato autorevolezza e incisività in ogni fase di gioco, chiudendo i set con vantaggi significativi e gestendo l'incontro con sicurezza e determinazione. Il prossimo appuntamento cruciale sarà il raduno di Milano, seguito dall'AIA AeQuilibrium Cup Women Elite, che costituirà l'ultimo banco di prova prima dell'inizio della prestigiosa competizione internazionale in Brasile.