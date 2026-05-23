L'Italia femminile di pallavolo ha iniziato il quadrangolare di Genova con una vittoria in rimonta sulla Serbia, imponendosi per 3-2 (25-23, 22-25, 22-25, 25-20, 15-12). La squadra, guidata dal commissario tecnico Julio Velasco, ha dimostrato grande carattere, superando gli avversari con una formazione rinnovata e priva di titolari. Questo esordio vincente prepara le azzurre alla sfida contro la Turchia.

La dinamica del match e la reazione italiana

Il confronto è stato intenso e combattuto. Dopo aver vinto il primo set (25-23), le azzurre hanno subito la reazione serba, che si è aggiudicata i due set successivi (22-25, 22-25).

Trovandosi in svantaggio per 1-2, la nazionale italiana ha saputo reagire con una determinante rimonta, vincendo il quarto set per 25-20 e chiudendo il match al tie-break per 15-12.

Formazione sperimentale e prospettive future

La scelta di Velasco di schierare una formazione sperimentale, con l'assenza di diverse protagoniste, si è dimostrata efficace. La squadra ha mostrato notevole coesione e capacità di reazione, essenziali per le prossime sfide. Le azzurre si preparano ora ad affrontare la Turchia, un test significativo per affinare gli schemi e consolidare l'intesa nel quadrangolare di Genova.

Il quadrangolare: banco di prova per la Nations League

Il torneo, denominato AIA AeQuilibrium Cup Women Elite, si svolge al Palasport di Genova dal 22 al 24 maggio, con Italia, Serbia, Turchia e Polonia.

L'evento è un'occasione per Velasco per testare tattiche e valorizzare atlete emergenti in vista della Volleyball Nations League 2026. Le partite sono trasmesse in diretta su Rai Sport e Sky Sport Arena, con streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW. Le azzurre, campionesse olimpiche e mondiali, affrontano questo quadrangolare con un gruppo rinnovato, con l'obiettivo di consolidare l'unità della squadra per gli impegni estivi.