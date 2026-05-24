Quello che doveva essere uno scontato arrivo in volata a Milano, in una tappa tutta piatta, si è trasformato in una delle più grandi sorprese del Giro d’Italia di ciclismo. Fredrik Dversnes, corridore della Uno-X Mobility, ha infatti trionfato grazie ad una fuga da lontano nella tappa più veloce della storia della gara, chiudendo la corsa a una media impressionante di 51,4 km/h. Il norvegese ha resistito all'inseguimento condotto delle squadre dei velocisti, che si aspettavano di recuperare i fuggitivi e giocarsi la vittoria in volata a Milano.

'Non è possibile andare più veloci di così'

Per Max Walscheid e il team Lidl-Trek, la giornata si è conclusa con amarezza e frustrazione. Il tedesco aveva lavorato intensamente per il suo capitano Jonathan Milan, uno dei principali favoriti per la volata finale. Dopo il traguardo, visibilmente contrariato, Walscheid ha espresso il suo disappunto, sottolineando come secondo lui fattori esterni abbiano condizionato l’esito della corsa.

“A dire il vero sono un po’ senza parole,” ha dichiarato Walscheid ai microfoni di Eurosport. “Oggi era un’occasione che aspettavamo davvero e mi dispiace, ma le moto l’hanno portata via. È incredibile.”

Parole che raccontano tutta la delusione per un’opportunità svanita nonostante gli enormi sforzi profusi dal gruppo a caccia dei fuggitivi.

I quattro attaccanti – Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Mattia Bais e Mirco Maestri (entrambi Polti Visit Malta) insieme a Dversnes – si erano avvantaggiati fin dai primi chilometri della tappa partita da Voghera. Le squadre dei velocisti, tra cui Unibet Rose Rockets, Soudal Quick-Step e Lidl-Trek, hanno tenuto il distacco sotto ai tre minuti, ma non sono mai riuscite a raggiungerli.

Walscheid ha sottolineato come il gruppo abbia corso a velocità altissime per tutta la giornata, impegnandosi al massimo per riprendere la fuga: “So di cosa sono capace – ha spiegato – e vedo i numeri sul mio display. So quanto posso spingere forte in una crono piatta. L’abbiamo visto qui e non è possibile andare più forte.

Mi dispiace.”

Alla richiesta di mostrare i dati di potenza, ha preferito non rivelare cifre precise, ma ha lasciato intendere l’intensità dello sforzo: “Se vedo molti 500 watt in testa negli ultimi chilometri, allora non è possibile andare più veloce di così.”

'Deluso, ma Johnny vincerà'

La corsa ha fatto registrare la tappa più veloce nella storia del Giro d’Italia, a testimonianza di un inseguimento condotto a ritmo altissimo senza mai concedere un attimo di tregua. “Penso che non siamo mai andati a meno di 50 km/h per tutto il giorno e abbiamo dato tutti il massimo,” ha aggiunto Walscheid. “Tutte le squadre dei velocisti hanno bruciato le energie, ma alla fine l’impresa è stata troppo dura.”

Davanti, i quattro fuggitivi hanno mantenuto una manciata di secondi di margine, e Dversnes ha poi superato allo sprint i tre italiani.

Per Walscheid la delusione è stata tanto più grande quanto la convinzione che il team avesse fatto tutto il possibile per riportare la corsa sui binari attesi: “Deluso,” ha concluso il tedesco, ma con fiducia nel proprio leader. “Ma Johnny vincerà.”