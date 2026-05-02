Il mondo del tennis si prepara a salutare tre delle sue figure più iconiche nel 2026. Stan Wawrinka, Gaël Monfils e Sorana Cîrstea hanno infatti annunciato che la prossima sarà la loro ultima stagione da professionisti, segnando un momento di transizione significativo per lo sport.

Stan Wawrinka: Il “Capitolo Finale” di una Carriera Straordinaria

Il campione svizzero Stan Wawrinka ha scelto i social media per comunicare la sua decisione: il 2026 sarà l'anno del suo addio al circuito. Con una carriera costellata di successi, Wawrinka ha conquistato ben tre titoli del Grande Slam: l'Open d’Australia nel 2014, il Roland‑Garros nel 2015 e gli US Open nel 2016.

Le sue parole, affidate a un messaggio in spagnolo, esprimono la sua determinazione: “Un ultimo empujón. Todo libro necesita un final. Es hora de escribir el capítulo final de mi carrera como tenista profesional. 2026 será mi último año en el Tour.”

Il tennista ha inoltre manifestato il desiderio di “superar mis límites y terminar este viaje con la mejor nota posible”, sottolineando di avere ancora “sueños en este deporte”. Wawrinka, che ha intrapreso la sua avventura professionistica nel 2002, vanta un palmarès di sedici titoli ATP in singolare. A questi si aggiungono una prestigiosa medaglia d’oro olimpica in doppio, conquistata nel 2008 al fianco del connazionale Roger Federer, e la storica Coppa Davis vinta con la squadra svizzera nel 2014.

Il suo impegno inaugurale per la stagione 2026 è previsto alla United Cup a Perth.

Gaël Monfils: L'Addio di un Artista della Racchetta

Anche il carismatico francese Gaël Monfils, all'età di 39 anni, ha reso nota la sua intenzione di ritirarsi al termine della stagione 2026. Attraverso un post sui social, Monfils ha riflettuto sulla sua lunga e brillante carriera: “La oportunidad de convertir mi pasión en mi profesión es un privilegio que he valorado durante cada partido y momento de mis 21 años de carrera. El tenis lo es todo para mí y estoy tremendamente en paz con mi decisión de retirarme al final de la temporada 2026.”

Conosciuto per il suo stile di gioco spettacolare e atletico, Monfils ha deliziato gli appassionati per oltre due decenni.

Nel corso della sua carriera, ha messo in bacheca tredici titoli ATP e ha raggiunto il suo miglior ranking mondiale al sesto posto. Il tennista francese ha avuto la fortuna di competere in quella che ha definito “una era dorada” del tennis, condividendo il campo con leggende come Federer, Nadal, Djokovic e Murray, un'esperienza che ha indubbiamente arricchito il suo percorso professionale.

Sorana Cîrstea: La Ventunesima e Ultima Stagione

La tennista rumena Sorana Cîrstea, 35 anni, ha annunciato su Instagram che il 2026 segnerà la sua ventesima e ultima stagione nel circuito WTA. Il suo messaggio riflette un profondo amore per lo sport: “I love tennis. I love the discipline, the routines, the hard work.

The competition and the adrenaline fuel my soul. But like everything in life, it must come to an end.” Ha poi aggiunto, con chiarezza: “That being said, I have now decided that 2026 will be my last year on tour.”

Cîrstea ha vissuto un periodo di notevole rinascita nel 2025, un anno che l'ha vista conquistare il suo terzo titolo WTA in singolare a Cleveland e un prestigioso titolo WTA 1000 in doppio a Madrid. Ha concluso la stagione 2025 posizionandosi al numero 43 del ranking mondiale, dimostrando una resilienza e una forma eccellente fino quasi alla fine della sua illustre carriera.