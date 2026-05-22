In vista del suo ultimo Roland Garros, Stan Wawrinka ha svelato l'origine del suo iconico 'power point', il dito puntato alla tempia. Il campione svizzero, tre volte vincitore Slam, ha rivelato che l'esultanza è nata spontaneamente all'Australian Open del 2014, sua prima vittoria Slam. Il gesto, ha spiegato Wawrinka, rappresenta la vittoria sulla propria mente e sulle emozioni, evidenziando la forza mentale cruciale nei match difficili contro i migliori. "È stato un modo naturale per mostrare che avevo vinto contro la mia mente e le mie emozioni, per battere i migliori.

Simboleggia le partite in cui la forza mentale ha fatto la differenza", ha dichiarato.

L'addio al Roland Garros: una sfida speciale

Il prossimo impegno di Wawrinka sarà contro il giovane talento francese Arthur Fils. Questa sfida, speciale per il pubblico di Parigi, è stata definita da Wawrinka "una grande opportunità per giocare un'ultima volta sul campo centrale contro un top player della nuova generazione". L'atmosfera sarà carica di emozioni, trattandosi del suo saluto al torneo parigino, dove nel 2015 conquistò uno dei suoi titoli più prestigiosi.

Durante l'incontro con i media, Wawrinka ha scherzato sulla possibilità di indossare nuovamente i celebri pantaloncini a quadri rosso e bianco Yonex, simbolo della sua vittoria a Parigi.

Ha raccontato che sono esposti al museo di Roland Garros, ma non ha escluso di recuperarli, ironizzando che forse andrebbero lavati prima.

Carriera e resilienza di un campione

Negli ultimi anni, Wawrinka ha affrontato diverse sfide, inclusa l'eliminazione agli Australian Open per mano di Taylor Fritz. Nonostante le difficoltà, ha sempre mantenuto un atteggiamento positivo e combattivo, rimanendo un punto di riferimento per giovani e appassionati di tennis.

La sua carriera resta un esempio di determinazione e resilienza, qualità che si riflettono nel suo gesto simbolico, ormai parte della storia del tennis internazionale.