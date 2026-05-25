Il Court Simonne‑Mathieu ha risuonato di un'emozione palpabile lunedì, mentre Stan Wawrinka scriveva l’ultimo capitolo della sua lunga carriera al Roland‑Garros. Il pubblico parigino ha tributato al campione svizzero una sentita standing ovation dopo la sua sconfitta contro il lucky loser Jesper de Jong (6‑3, 3‑6, 6‑3, 6‑4). Il 41enne Wawrinka, alla sua ventunesima partecipazione al torneo, ha assorbito ogni istante di questo commosso saluto, portandosi una mano al cuore in segno di gratitudine. Il tre volte campione Slam ha ricevuto un tributo caloroso, visibilmente commosso.

Dopo il match, Wawrinka ha espresso profonda gratitudine per il sostegno ricevuto, sottolineando come la connessione emotiva con i fan sia stata la ragione principale per cui ha continuato a competere per 21 anni dal suo debutto. “È stato incredibile,” ha dichiarato. “Finire con così tanto supporto, così tanto amore dalla gente. È stata esattamente la ragione per cui ho continuato a giocare così a lungo.”

Sogni di bambino e un'eredità indelebile

Wawrinka ha aggiunto di essere sempre sorpreso di ricevere tanto affetto e supporto. “Sono nel circuito da più di 20 anni,” ha detto. “Ho sempre voluto di più, spingere me stesso, spingere i miei limiti e trovare il mio modo per arrivarci.” Ha ricordato il suo sogno giovanile di diventare un tennista professionista, di entrare nella top 100 e di giocare i grandi tornei.

“Quando ero giovane, il mio sogno era essere un tennista professionista, essere nella top 100, avere l’opportunità di giocare questi tornei,” ha affermato. “Ma non mi sarei mai aspettato di raggiungere traguardi così grandi nel tennis, anche se non ho mai posto limiti alla mia carriera.”

Il campione ha confessato la difficoltà di questo addio: “Oggi è stato davvero difficile. Non è mai facile dire addio a qualcosa che ami così tanto e a cui hai dedicato tutta la tua vita, quindi ovviamente è stato e sarà difficile lasciare il Roland Garros.” Ha espresso orgoglio per quanto raggiunto, pur sapendo che questa stagione di addio riserverà altre partenze dolorose.

Il "Stanimal" e le sue imprese

Con 46 vittorie nel tabellone principale, Wawrinka si colloca al nono posto nella classifica all-time del Roland Garros.

L'uomo soprannominato Stanimal, attualmente classificato al numero 113 del mondo, è uno dei soli tre uomini nella storia ad aver sconfitto Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray e Rafa Nadal in tornei del Grande Slam, unendosi a Jo-Wilfried Tsonga e Tomas Berdych in questa straordinaria impresa.

Undici anni fa, sfoggiando pantaloncini a quadri, Wawrinka ha sferrato 60 colpi vincenti, inclusi numerosi colpi mozzafiato dal suo caratteristico rovescio a una mano, sconfiggendo a sorpresa il numero 1 del mondo Djokovic per vincere il Roland Garros nel 2015. In tutte e tre le sue finali Major, Wawrinka ha battuto campioni numero 1 del mondo, dimostrandosi uno dei giocatori più tenaci nei grandi match nell'era dei "Big 4".

Con 589 vittorie in carriera, Wawrinka è a sole 11 vittorie dal traguardo delle 600. Il suo obiettivo primario ora è godersi la sua ultima apparizione sul palcoscenico Slam e connettersi con i fan di tutto il mondo in questa stagione di addio.

L'omaggio di Roger Federer

Prima di diventare un duo d'oro, conquistando la medaglia d'oro olimpica nel doppio per la Svizzera nel 2008, i buoni amici Roger Federer e Wawrinka hanno trascorso del tempo a spronarsi a vicenda. Le telefonate tra i compagni di squadra svizzeri di Coppa Davis erano spesso conversazioni tattiche. “Ciao Stanley, congratulazioni per la tua carriera e per la vittoria al Roland Garros contro Novak,” ha detto Federer in un video tributo.

“È un ricordo che non dimenticherò mai ed è stato un piacere condividere tanto tempo con te nel circuito. Spero che tu celebri questo ultimo Roland Garros e che ti goda tutto fino alla fine della tua carriera.”

Una passione che non si spegne

“Per me è stato puro amore, passione e il sogno di continuare a spingermi,” ha detto Wawrinka. “Non mi sono mai posto come obiettivo di essere il numero 1 o vincere Slam. Il mio obiettivo da bambino era essere tra i primi 100, giocare i Grand Slam e i grandi tornei.” Ha sempre avuto una grande passione per il tennis e per la vita nel tour. “È una vita incredibile, viaggiare, giocare i più grandi tornei e avere l'opportunità di giocare di fronte a tanti fan,” ha continuato.

“Per me, si trattava sempre di come potevo essere un tennista migliore, di come potevo spingermi, di come potevo spingere i miei limiti.” Ventuno anni dopo il suo debutto al Roland Garros, il campione con il meraviglioso rovescio a una mano continua una stagione di addio piena di passione.