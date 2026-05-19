Victor Wembanyama si è affermato come il protagonista indiscusso di Gara 1 delle finali NBA di Conference Ovest, guidando i San Antonio Spurs a una vittoria mozzafiato per 122-115 dopo due tempi supplementari. L'incontro, che ha visto sfidarsi le due migliori squadre della stagione regolare, ha pienamente soddisfatto le aspettative di spettacolo e intensità, con la franchigia texana che ha prevalso sui campioni in carica Oklahoma City Thunder grazie a una prestazione straordinaria della sua giovane stella.

Wembanyama ha concluso la partita con cifre impressionanti: 41 punti, 24 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate, dimostrandosi decisivo nei momenti cruciali.

A soli 15 secondi dalla fine del secondo overtime, il talento francese ha realizzato il canestro che ha sigillato il successo degli Spurs, infliggendo ai Thunder la loro prima sconfitta nei playoff di questa stagione. Al termine della gara, Wembanyama ha espresso la sua fiducia: “Penso che compensiamo la nostra mancanza di esperienza con una grande voglia di vincere. Giochiamo con intensità, senza mai mollare, è davvero tutto semplice. Abbiamo una possibilità, vogliamo vincere tutto e siamo fortunati ad avere una franchigia che sa come farlo. Si vede che hanno messo insieme le persone giuste. Abbiamo una possibilità (di vincere il titolo) anche se la strada è ancora lunga.”

Una prestazione da record per il gigante francese

La serata ha visto Wembanyama scrivere una pagina di storia nei playoff NBA.

Con i suoi 41 punti e 24 rimbalzi, all'età di 22 anni e 134 giorni, è diventato il giocatore più giovane di sempre a registrare almeno 40 punti e 20 rimbalzi in una partita di postseason. La sua dominante presenza sotto canestro e la capacità di incidere nei momenti chiave hanno permesso agli Spurs di conquistare un vantaggio fondamentale nella serie, che proseguirà con Gara 2 in casa di Oklahoma.

Oltre alla performance eccezionale del francese, è da sottolineare l'importante contributo di Dylan Harper, autore di 24 punti e di un nuovo record di squadra nei playoff con sette palle rubate. Sul fronte dei Thunder, Alex Caruso ha risposto con 31 punti uscendo dalla panchina, mentre la stella Shai Gilgeous-Alexander ha messo a segno 24 punti e 12 assist, pur ammettendo di dover migliorare la propria percentuale realizzativa al tiro.

Prospettive e prossimi appuntamenti della serie

La serie, al meglio delle sette partite, vede ora i San Antonio Spurs in vantaggio per 1-0, avendo conquistato il fattore campo. Gara 2 è attesa a Oklahoma, dove i Thunder cercheranno una pronta reazione dopo la prima battuta d'arresto in questi playoff. L'entusiasmo contagioso e la determinazione di Wembanyama rappresentano un segnale forte per San Antonio, che punta a consolidare la propria crescita e a inseguire con decisione il sogno del titolo NBA.

La sfida tra Spurs e Thunder si preannuncia ancora lunga e intensamente combattuta, con entrambe le formazioni decise a raggiungere le Finals. L'impatto di Wembanyama, già acclamato da alcuni osservatori come “il miglior giocatore del mondo”, sarà senza dubbio uno degli elementi più affascinanti da seguire nelle prossime e decisive partite della serie.